Смертельная прогулка: корейцы утонули в центре Будапешта

Прогулочный катер затонул на Дунае после столкновения с другим судном. Трагедия произошла поздно вечером 29 мая у здания парламента в центре Будапешта, передает Associated Press.

По данным местных СМИ, на борту перевернувшегося судна находились 35 человек: 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — граждане Венгрии. Семеро из них погибли, еще семеро были госпитализированы в ближайшие больницы. При этом пропавшими без вести числятся 19 человек.

В посольстве РФ также прояснили вопрос о россиянах на борту затонувшего в Будапеште катера. «По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали», — сообщил пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

В настоящий момент на месте ЧП организованы спасательные работы, которые проводят совместно представители Южной Кореи и Венгрии. Со стороны последней участие в поисках принимают почти 100 пожарных, сообщил представитель службы по ликвидации последствий бедствий. Министр внутренних дел Шандор Пинтер и секретарь по вопросам здравоохранения Ильдико Хорват также прибыли на место происшествия, с ними взаимодействует посольство Южной Кореи.

«Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями», — сообщили в МИД Южной Кореи.

На место аварии также экстренно вылетит глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. «Он планирует отправиться сегодня в Венгрию для руководства на месте», — уточнили в дипведомстве. Вместе с Хва в Венгрию также отправится группа реагирования из 18 человек – в нее войдут спасатели и дипломаты. Кроме того, власти страны также поддерживают связь с родственниками погибших и выражают готовность оказать им консульские услуги в связи с трагической ситуацией.

Тем временем эксперты отмечают, что поиски пропавших туристов не обещают хороших результатов. По словам представителей Национальной службы скорой помощи Венгрии, шансы найти людей живыми минимальны.

«Как официальный представитель службы скорой помощи, я обычно не говорю, что надежды нет, поэтому я скажу, что шансы найти еще выживших минимальны», — заявил представитель службы Паль Дьорфи.

По словам спецслужб, поиски людей осложняются сильным течением в реке, которое обусловлено прошедшими недавно ливнями. Кроме того, на туристах в момент аварии не было спасательных жилетов, подчеркивают источники AP.

Факт сильного течения подтверждает и то, что само затонувшее судно спасателям удалось найти только под утро — оно находилось в нескольких сотнях метров от места столкновения, сообщают венгерские СМИ. «Прогулочный корабль в результате столкновения ушел под воду. Его долго искали. Сейчас его нашли в самом центре города, у острова Маргарита (700 метров от парламента)», — рассказала корреспондент венгерского телеканала М1 Мария Лопатто. Она также добавила, что в городе продолжается большая спасательная операция, к которой привлечены военные.

Трагедия на судне Mermaid («Русалка») произошла во время экскурсионного тура по Будапешту. Туристов отправил в Европу южнокорейский туроператор Very Good Tour — они должны были проехать по шести странам Восточной Европы. По словам представителей компании, в группе были члены девяти семей, в основном — люди от 40 до 50 лет и как минимум один ребенок.

Напомним, что 26 мая еще одно судно затонуло на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) в озере Маи-Ндомбе. Об этом сообщало агентство Associated Press со ссылкой на мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба.

По данным агентства, в результате инцидента погибли не менее 30 человек, еще 200 пропали без вести. В основном на судне находились учителя, которые плыли за зарплатой, так как качество дорог в стране зачастую не позволяет добираться до нужного места сухопутным путем.

Днем ранее, 25 мая, в Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке. Об этом сообщает Bangkok Post. Как отмечается, в результате инцидента пострадали около 50 человек. Все они получили легкие ранения, ожоги, а также отравились продуктами горения. По предварительным данным, никто не погиб.

По данным СМИ, сначала был слышен звук взрыва, после чего над судном взлетел контейнер, окутанный белым дымом. За этим взрывом последовали еще несколько, после чего начался пожар. На настоящий момент причины взрыва и возгорания неизвестны. Также неясно, какой именно груз находился во взорвавшихся контейнерах.