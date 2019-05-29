Грязные танцы: заведующую детсадом уволили за кабаний стриптиз

В Сургуте скандальный ролик с участием заведующей детского сада «Золотая рыбка» заставил ее уволиться с должности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу города Александра Оверчука.

По его словам, видео было снято еще три года назад, однако появилось в сети только сегодня, 29 мая. «Да, руководитель уволилась», — подтвердил Оверчук.

На кадрах видеозаписи, опубликованной в ютубе, запечатлено мероприятие, проходившее в стенах дошкольного учебного заведения.

Коллеги решили поздравить заведующую детского сада с праздником — в качестве подарка ростовая кукла в костюме кабана исполнила для нее стриптиз.

Отмечается, что детей в тот момент в заведении не было. «Факт нестандартного поздравления с Днем Рождения, действительно, подтвержден. По данному факту мы в настоящее время проводим служебную проверку. По результатам служебной проверки мы предпримем все необходимые меры по недопущению фактов нарушения педагогической и служебной этики», — сообщила директор департамента образования Сургута Анна Томазова порталу «СургутИнформТв».

Источники, знакомые с ситуацией, также рассказали местному порталу Siapress, что видео могло появиться в сети благодаря стараниям сотрудников детского сада, в котором работала женщина. «У нее не все гладко было в отношениях с коллегами. Вполне возможно, что ей так хотели отомстить», — сообщил источник.

Ранее скандал с участием педагога разгорелся в одной из школ Барнаула. Так, в марте нынешнего года преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за фотографий в купальнике, опубликованных в сети.

Заявление по собственному желанию педагогу пришлось написать из-за травли со стороны коллег — один из родителей прислал директору школы фото из соцсетей Кувшинниковой, где девушка позировала в купальнике. Как выяснилось позже, учительница была членом Алтайской федерации зимнего плавания и выставила фото по просьбе местной администрации. Однако в глазах директора школы это ее не оправдало.

После огласки инцидента в СМИ за преподавателя вступился министр образования края, который пообещал найти ей «достойную вакансию». Однако Кувшинникова от предложения отказалась и самостоятельно устроилась на работу в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

В декабре 2018 года в одной из московских школ произошел скандал с участием учителя физики. 28-летнего педагога уволили из-за видео, на котором он танцует стриптиз в ночном клубе.

По данным телеканала «Москва 24», в администрации школы посчитали, что учитель, который проводит свой досуг таким образом, не должен работать с детьми. Тем не менее, в качестве официальной версии для увольнения было названо нарушение трудового законодательства. По словам директора школы, учитель физики неоднократно опаздывал на работу и не провел четыре урока. Ученики школы попытались отстоять педагога, однако это не повлияло на решение руководства.

Годом ранее в одной из московских школ также уволили 59-летнюю учительницу географии Светлану Колядову за стриптиз во время урока.

По данным «Московского комсомольца», изначально конфликт между педагогом и администрацией школы возник из-за акта, обязывавшего учителей не покидать пост дежурства даже для похода в туалет. Женщина с таким нововведением не смирилась и направила жалобу о нарушении трудовых прав в Департамент образования Москвы, а также в суд.

Однако руководство школы активность педагога не одобрило. По словам женщины, ее решили выжить из учебного заведения бесконечными придирками и штрафами. За этим последовало и более серьезное обвинение – в декабре 2017 года заместитель директора обвинила Колядову в «стриптизе» перед учениками и отстранила ее от должности. По словам сотрудницы школы, учительница задирала одежду на уроке, демонстрируя ученикам голое тело.

«Когда по моей просьбе их в качестве свидетелей вызвали на заседание суда, ни один так и не смог назвать судье ни цвета блузки, которую я якобы задирала, ни цвета белья, которое якобы было видно», — рассказала журналистам пострадавшая от обвинений педагог.

В свою защиту она также привела тот факт, что несколько лет назад ей сделали операцию на ноги, после которой она носит исключительно брюки и ходит с тростью. Позже, в феврале 2018 года Люблинский суд Москвы признал учительницу невиновной и постановил вернуть ей должность. Кроме того, по решению судьи, педагогу выплатили компенсацию в размере заработной платы за пропущенные из-за разбирательств 7 месяцев занятий.