Опасно для жизни: москвичей зажарит перед торнадо

В столичном главке МЧС москвичей предупредили о сильной жаре с максимальной температурой около +30...+31°С. Соответствующее сообщение поступило на мобильные телефоны горожан. «Будьте внимательны и осторожны!» — подчеркнули в ведомстве.

Там также рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Как сообщила ранее специалист центра «Фобос» Елена Волосюк, среда, 29 мая, может стать самым теплым днем весны. «По нашим оценкам, столбики термометров поднимутся до +29...+31°С, что почти на 8°С выше многолетних значений », — пояснила синоптик. Она отметила, что в среду ожидается ветер со скоростью 3-8 м/с, а также атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Роспотребнадзоре в свою очередь подчеркивают, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву. Чтобы избежать опасности, в ведомстве советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, носить легкую светлую одежду, а также постоянно проветривать помещения. Также эксперты рекомендуют отказаться от жирной пищи, газированных и алкогольных напитков.

Накануне в Институте географии РАН жителей столицы предупредили о возможном возникновении торнадо и смерчей. Такие природные явления в летнее время формируются после затяжных периодов жары, которая продержится в столице в течение 10-20 дней.

«Что важно, сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — рассказал завлабораторией климатологии Владимир Семенов.

По его словам, наиболее вероятный период для формирования смерчей — это конец мая и начало июня. Однако вероятность появления таких опасных погодных сохраняется до сентября-октября, когда в результате похолодания атмосфера станет более устойчивой.

Специалист отметил, что за последние 100 лет среднемесячная температура мая выросла больше чем на три градуса. «Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае — больше чем на три градуса, в июне – на два, июле – на три и в августе – на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса», — заключил Семенов.

Ранее синоптики сделали прогноз на предстоящее лето в России. По словам и. о. главы Гидрометцентра Дмитрия Киктева, россиян ждет переменчивая погода — она совместит в себе грозы, жару и порывистый ветер.

«Летняя погода, конечно, достаточно неустойчивая, и на территории нашей страны для этого времени характерно развитие конвективных процессов, то есть это дожди ливневые, шквалистые ветры. Они будут перемежаться с жаркой погодой», — заявил он на брифинге с журналистами.

Выше климатической нормы температура прогнозируется на Востоке, Северо-Востоке и на Европейской территории страны, добавил Киктев. В то же время Центральные регионы и Сибирь ждет прохладная погода.

Однако в любом случае на всей территории РФ температура летом будет около и чуть выше нормы. «Нынешний год идет по температурному фону все-таки существенно ниже 2018-го и в рекордсмены явно не годится», — заключил Киктев.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее рассказывала, что на большей части территории России температура начнет превышать норму уже в июне. По ее словам, теплее всего будет в северных районах страны — Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в некоторых районах Таймыра и Эвенкии, а также на Колыме и Чукотке.

Такая климатическая ситуация объясняется глобальным потеплением — из-за него быстрее всего прогревается именно север, где практически каждый сезон фиксируется превышение привычных температур. В Москве же, подчеркнули синоптики, средняя температура в июне составляет 16,6°С — в этом году она превысит норму лишь на один градус. Днем в столице будет около +11°С, а днем в районе +21°С.