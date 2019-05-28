Ждать скандалов? Как школьники сдают ЕГЭ. LIVE

Основной период единого государственного экзамена 27 мая открыли тесты по географии и литературе. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в этом году подали 54 тыс. человек, по географии — 24 тыс.: результаты они узнают не позже, чем 11 июня.

Расписание всех экзаменов можно посмотреть здесь.