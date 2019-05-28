Ждать скандалов? Как школьники сдают ЕГЭ. LIVE

В каждом регионе экзамен стартует в 10.00 по местному времени. Если москвичи еще только гладят рубашки, то жители Владивостока и Хабаровска уже обсуждают запомнившиеся задачи — они уже отстрелялись. На экзамен по математике профильного уровня отводится 3 часа 55 минут.
Практически во всех пунктах проведения экзамена (ППЭ) будет вестись онлайн-наблюдение. «Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время основного периода будет приближаться к 100%. Во всех ППЭ будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях, в восьми регионах — технология передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети интернет», — отметили в Рособрнадзоре. Вероятно, регионы, которые просыпаются раньше всех, не смогут помочь своим западным соседям узнать содержание тестов.
Нельзя не заметить, что в этом году в ходе проведения ЕГЭ есть ряд нововведений. Например, впервые российские школьники будут сдавать тесты по китайскому языку: как рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре, заявления на сдачу экзамена по этой дисциплине подали 289 человек в 43 субъектах федерации. Китайский становится пятым иностранным языком из тех, кто сдаются по выбору — после английского, немецкого, французского и испанского.
Основной период единого государственного экзамена 27 мая открыли тесты по географии и литературе. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в этом году подали 54 тыс. человек, по географии — 24 тыс.: результаты они узнают не позже, чем 11 июня.
Расписание всех экзаменов можно посмотреть здесь.
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня российские школьники сдают ЕГЭ по математике. «Газета.Ru» следит за тем, как будущие выпускники сдают тесты по одной из профильных дисциплин, которая, хочется надеяться, откроет им дорогу в высшие учебные заведения. Держим кулаки за школьников и приглашаем вас наблюдать за ними вместе с нами — в режиме онлайн.