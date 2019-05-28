«Порезали, как колбасу»: хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением одной из больниц Новосибирска решил уволиться из-за скандальных высказываний дочери в соцсетях. Об этом сообщает издание ngs.ru.

По данным СМИ, в 2018 году студентка медицинского вуза Анна Лучинина проходила практику в медучреждении, где завотделением работает ее отец — Вячеслав Лучинин. Однако работа, судя по ее последующим постам в твиттере, ее совсем не впечатлила.

«Ничего в жизни хуже не может быть, чем практика в гнойной хирургии на горке», — цитирует слова девушки местный портал.

«Когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот … все равно потом умер, вот это подстава подстав (хотя в принципе было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу)», — писала студентка, скрины сообщений публикует телеграм-канал «Life Shot».

«Эта жаба, 140 кг, проболев 4 дня дома, приехала в больницу в 11 вечера. А потом удивляется, почему я так разговариваю. Сейчас стоять до утра в ее сале ковыряться. Ахахахаха люблю папу», — отмечала девушка.

На провокационные высказывания Лучининой долгое время никто не обращал внимания, пока на этой неделе скриншоты из ее аккаунта внезапно не распространились во всех крупнейших социальных сообществах Новосибирска. Основная часть сообщений датирована июлем 2018 года — также публиковались посты от апреля и мая 2019 года.

Отмечается, что сразу после огласки девушка удалила свой аккаунт. Однако избежать тяжелых последствий это не помогло. В первую очередь пострадал отец Лучининой, который в связи со скандалом заявил о намерении покинуть свою должность.

«Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал Вячеслав Лучинин во вторник, 27 мая, порталу ngs.ru .

По его словам, он уже провел беседу со своей дочерью, которая заявила, что все ее высказывания были сфабрикованы. Девушка утверждает, что ее решила подставить подруга, с которой они сильно поссорились.

«Есть версия о том, что этот «твиттер» был закрыт для всех, за исключением нескольких друзей ее. Одна из подружек, есть версия такая, скопировала страницы ее, отредактировала и выложила с целью отомстить ей, в социальной сети. Сейчас по этому поводу ведутся разбирательства. Мы обращаемся в судебные органы», — рассказал отец студентки.

Несмотря на попытки семьи Лучининых восстановить справедливость, в медицинском университете, о котором девушка также нелицеприятно высказывалась в твиттере, уже приняли решение отчислить Анну в связи со скандалом, добавил ее родственник.

«Не только дочь, я себя плохо чувствую, и мама себя плохо чувствует, и дочь себя плохо чувствует. Когда вот так все выложить необоснованно, можно сказать. Со всеми поговорил я в университете. Уже приняли меры. Отчисляют, скорее всего», — рассказал Лучинин.

Ранее, в ноябре 2018 года, в Новосибирске разгорелся еще один скандал. Студенток первого курса профессионально-педагогического колледжа отчислили после провокационного ролика в инстаграме. Как сообщает ngs.ru, девушки выложили видео, на котором они бреют ноги в вагоне метро — тем самым они якобы хотели привлечь новых подписчиков. На следующий день их вызвали на беседу к руководству учебного заведения, где заставили забрать документы.

«Нам сказали, что вы нас позорите. Адекватные люди так делать не станут», — рассказала местному порталу одна из отчисленных студенток. По словам девушки, администрация колледжа предложила им два варианта — забрать документы самостоятельно или ждать, пока их отчислят с плохой характеристикой и проблемами с правоохранительными органами.

«Директор сказала, что мы нарушили закон и попали под статью. Не помню, какую она назвала, — заявила девушка. — Но сказала, что нам грозит штраф в размере 20 тыс. рублей либо год исправительных работ. Еще говорила, что если бы я училась не в педагогическом, то могла бы так делать, а для учителя это некрасиво».

Студентка также рассказала, что на видео присутствовала еще одна девушка, которая брила лицо. Ей удалось договориться с руководством колледжа и уйти на год в академический отпуск.