«Оставьте его себе»: почему москвичка бросила ребенка в ТЦ

В Москве задержали женщину, бросившую своего сына в игровой комнате торгового центра на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

26 мая, в воскресенье, сотрудники ТЦ позвонили в полицию и рассказали, что в игровой комнате уже семь часов находится ребенок примерно шести лет. Когда администрация связалась с его матерью, та отказалась забирать сына и предложила «оставить его себе». После этого женщина вовсе перестала отвечать на звонки. Тогда сотрудники торгового комплекса и вызвали полицию.

В сети были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как женщина заводит мальчика в торговый центр, а затем покидает его одна.

Правоохранители вскоре нашли «мать-кукушку» и доставили ее в полицию. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Телеграм-канал «Hue» сообщает, что женщину зовут Виктория, ей 34 года, она из Новомосковска. Женщина якобы предоставляет интим-услуги и зарабатывает до 25 тыс. руб за одну ночь.

Канал опубликовал видео допроса женщины в квартире. На вопрос о том, как у нее оказался ребенок, женщина ответила, что ей его «передала бабушка». Сотрудник правоохранительных органов попытался уточнить у нее, чья именно бабушка, на что женщина предложила спросить это у ребенка.

Следователи совместно с органами опеки также проверят жилищные условия ребенка и исполнение обязанностей по его воспитанию родителями.

Мальчик в настоящий момент находится в медучреждении. Его дальнейшая судьба будет решаться соцслужбами.

17 мая СМИ сообщали, что в московской детской поликлинике №15 гражданка Украины оставила свою двухлетнюю дочку. Девочку обнаружили сотрудники больницы, они и вызвали на место правоохранителей. Полиция вскоре задержала мать ребенка, 21-летнюю Марию Рудницкую, и ее 27-летнего сожителя Шамиля. На допросе молодая женщина пояснила, что дочка мешала ей строить личную жизнь, а сдать ее в детский дом она «не додумала».

В отношении женщины и ее сожителя правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Тем не менее 20 мая прокуратура отменила уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Следственный комитет не согласился с подобным решением прокуратуры и намерен в ближайшее время обжаловать постановление.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что поликлиника -– безопасное место, где оставленной девочке ничего не угрожало, поэтому статья «Оставление в опасности» отпала. То же касается «Неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка», то отказ от ребенка к этой статье не относится.

«Пока мы не имеем новых обстоятельств дела. Поэтому можем лишь констатировать нарушение юридической формы отказа от ребенка, что само по себе не является уголовно наказуемым деянием», — отметил собеседник «Москвы 24».

Вскоре после сообщений о найденной девочке на связь с полицией вышла ее бабушка Наталья Рудницкая, которая сейчас проживает на Украине.

«Пока мы не встретили Шамиля, Мария была прекрасной мамой: дома детей накормит, спать уложит, кушать приготовит, постирает. Как появился Шамиль — Маша стала какая-то замкнутая. Со мной она сейчас на контакт не идет», — рассказала она.

Рудницкая хочет забрать девочку на воспитание — она уже готовит соответствующие документы. По словам источника в правоохранительных органах, у ребенка украинское гражданство, поэтому российская сторона отдаст девочку бабушке. Однако на время, пока этот вопрос не будет окончательно решен, девочку поместят в социальное учреждение.

Известно, что врачи не обнаружили на ее теле синяков или ссадин. Вместе с тем главврач детской городской инфекционной В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что малышка «хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт», а также «аккуратна и хорошо слушается взрослых».

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что малышка «хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт», а также «аккуратна и хорошо слушается взрослых».