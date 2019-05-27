«Вежливо вытолкали»: ударивший журналиста чиновник пойдет под суд

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Чиновника подозревают в воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Кроме того, следователи в рамках уголовного дела проверят информацию о коррупции Зайцева, о которой рассказали авторы сюжета «Вести. Дежурная часть».

Зайцев напал на корреспондента 22 мая 2019 года — инцидент произошел в присутствии оператора, который запечатлел происходящее на камеру. Журналисты пришли в кабинет к чиновнику, чтобы узнать, почему жители района, потерявшие дома после пожаров, сейчас проживают в нечеловеческих условиях в домах, построенных на деньги федерального бюджета. Вопросы журналиста Зайцеву не понравились с самого начала. На видео зафиксировано, как он попытался вытолкать корреспондента из кабинета, однако затем сел обратно в кресло.

Корреспондент попросил главу района дать комментарий о полигоне твердых бытовых отходов. Эта территория принадлежит адвокату Зайцева Павлу Двигуну, которому администрация района ежегодно платит арендную плату в размере 2 млн руб.

Этот вопрос вывел Зайцева из себя. Он вскочил, и повалил Литомина на пол, в то время как его помощники пытались помешать оператору снимать происходящее в кабинете. Запись инцидента была продемонстрирована в эфире телеканала «Россия 24». После Зайцев сообщил, что журналисты устроили провокацию, ворвавшись к нему в кабинет.

«Я думаю, он сам спровоцировал падение. Крики, визги… Я его просто хотел вытолкать из кабинета. Но, я думаю, он профессионал уже в этом. Потом в кабинет зашли сотрудники администрации — у меня совещание начинается в это время — и очень аккуратно, вежливо вытолкали их из кабинета», — пояснил глава района местному изданию ИА «Хакасия».

Он также добавил, что журналисты должны были заранее сообщить о своем приезде и согласовать интервью. Зайцев намерен обратиться в СК РФ с заявлением о неправомерных действиях корреспондента.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент, назвав действия Зайцева «безобразием». Он сравнил чиновника с футболистами Кокориным и Мамаевым, которых приговорили к лишению свободы за участие в нескольких драках в центре Москвы. «Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает», — написал сенатор в своем твиттере.

Пушков отметил, что чиновник мог просто прекратить беседу и предложить корреспондентам покинуть кабинет.

По мнению сенатора, глава района недолго останется на своем посту и «может уже собирать вещи». «Эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева», — пояснил он.

На инцидент отреагировали и в партии «Единая Россия», в которой состоит Зайцев. Заместитель секретаря генерального совета партии Евгений Ревенко считает случившееся «безобразной сценой». Он принес извинения журналистам от лица всей партии и заверил, что в ближайшие дни действиям Зайцева дадут оценку на заседании комитета по этике. Член партии «Единая Россия», будучи при исполнении своих служебных обязанностей, должен отвечать на вопросы журналистов, какими бы неудобными они ни были, подчеркнул Ревенко.

25 апреля нынешнего года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева, главы Ширинского сельсовета Юрия Ковалева и бывшего начальника Ширинского гарнизона пожарной охраны Виктора Зенкова. Их признали виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

По версии следствия, действия осужденных привели к тому, что весной 2015 года 12 человек погибли, еще 54 получили ранения во время природных пожаров. Суд также установил, что начальник отряда противопожарной службы Хакасии Виктор Зенков не руководил тушением, из-за чего произошло масштабное распространение огня.

Зайцева приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, Ковалева — к четырем годам и восьми месяцам, Зенкова — к четырем годам и семи месяцам. Тем не менее все трое были освобождены от наказания благодаря амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ни один из участников процесса не был отстранен от занимаемой им должности.