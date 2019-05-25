Наказание за БДСМ: что грозит учителям и школьникам

Во Владивостоке после скандальной «вечеринки» против двух школьников составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы городского УМВД России.

«По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17–летних учеников 11 класса», — рассказали агентству.

Собеседник издания добавил, что в отношении учеников школы составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

По словам источника, сами школьники рассказали, что купили форму в магазине спецодежды специально для проведения «прощальной вечеринки».

«В отношении руководства, преподавательского состава и остальных школьников, участвовавших в данном мероприятии, проверка продолжается», — сообщили в ведомстве.

Ученики школы №74 Владивостока, передает РИА «Новости», устроили «прощальную вечеринку» за день до последнего звонка. Молодые люди нарядились в БДСМ-костюмы с подтяжками, заячьими ушами и заклеенными стикерами сосками. Кроме того, были и те, кто пришел в форме правоохранительных органов. Так, родители девушки-«полицейского», по информации агентства, будут оштрафованы.

Видеозапись, после опубликования которой разгорелся скандал, была снята, по словам директора школы Галины Пугиной, после официальной фотосессии для школьного альбома.

«Как они мне объяснили, они разделись и решили немножко пошутить», — так директор прокомментировала произошедшее радиостанции «Говорит Москва».

Инициатива школьников вызвала резкое осуждение со стороны местных властей. По мнению пресс-секретаря министра просвещения Андрея Емельянова, такое поведение учеников оскорбляет педагогический коллектив.

«Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке. <…> Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения», — отметил представитель министра.

Емельянов обратил внимание, что есть «много достойных примеров творческой активности школьников», но то, что устроили приморские школьники, «не имеет с этим ничего общего».

В краевом департаменте образования и науки заявили, что примут меры по отношению к руководству школы. «По факту инцидента, произошедшего в школе №74 Владивостока, проводится внутренняя проверка», — заявил РИА «Новости» представитель департамента.

Он отметил, что подобное поведение школьников на территории учебного заведения недопустимо. Чиновники собираются провести разъяснительную работу не только с участниками «вечеринки», но и с родителями.

Также «будут применены меры воздействия» и к администрации школы, где произошел инцидент, передает агентство.

«Кроме того, вопросы возникают и к охранной организации, осуществляющей работу в школе. С ними также проведут отдельную работу», — сообщили изданию.

Ранее стало известно, что директор этой скандально известной школы подала заявление об уходе по собственному желанию. В комментарии сайту kp.ru она сказала, что «надо было написать». Позднее в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», она отметила, что к ней приходили ученики вместе с родителями и приносили свои извинения за случившееся.

«Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть», — рассказала она.

Также она опровергла информацию об исключении из школы старшеклассника, который распылял содержимое огнетушителя в здании учебного заведения. По ее словам, подростка опросила полиция, так как его действия были нарушением общественного порядка.

О том, что десятиклассника отчислили рассказал ранее московской радиостанции ученик МБОУ СОШ №74. «Старшеклассники отмывали актовый зал после того, что там случилось. Естественно, учителя были в шоке, когда увидели, что актовый зал весь в порошке из огнетушителя», — сообщил школьник.

Он также отметил, что против увольнения директора Галины Пугиной выступают и сами ученики, которые переживают и «надеются на хорошее». «Не хотят, чтобы учителя и директор увольнялись», — рассказал он.

Собеседник радиостанции обратил внимание, что реакция взрослых на «прощальную вечеринку» «не была однозначно отрицательной».

В то же время врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в комментарии НСН заявил, что не стоит расценивать поведение подростков как сознательное нарушение общественных норм и закона.

«Подростки очень хотят выделиться. Подростковый возраст очень парадоксальный: с одной стороны, они очень хотят влиться в сообщество, не хотят быть аутсайдерами, а с другой стороны, хотят быть оригинальными. Как это сделать, чтобы это было социально приемлемо, они в свои 16-17 лет не знают», — отметил медик. Он добавил, что подросткам, скорее всего казалось, что «они придумали нечто неплохое и оригинальное».