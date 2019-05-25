Убийства, арбалеты и секс-культ: что происходит в Германии

Полиция Германии расследует загадочное дело о предположительном самоубийстве пятерых человек, состоявших в кружке средневековых боевых искусств. Об этом сообщает Mail Online.

По данным издания, 11 мая тела троих человек были обнаружены в гостинице в городе Пассау на юге Баварии. Трупы обнаружила горничная, которая пришла убирать номер. По ее словам, двое убитых лежали на кровати, держась за руки. Позже полиции удалось установить их личности: ими оказались 53-летний Торстен Вайс и 33-летняя Керстин Эндерс. Рядом с кроватью также было обнаружено тело 30-летней Фарины Каспари.

У всех погибших были зафиксированы раны от выстрелов из арбалета — мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, тогда как его спутница скончалась от двух стрел – одна попала в голову, другая в грудь.

Как предполагает следствие, Каспари сначала застрелила своих друзей, после чего покончила жизнь самоубийством. В комнате не было обнаружено никаких признаков борьбы или присутствия посторонних. В связи с этим правоохранители предположили, что массовое убийство было спланировано заранее – все трое добровольно ушли из жизни. Кроме того, в номере также были найдены два завещания, подписанные Вайсом и Эндерс.

По данным местных СМИ, очевидцы, видевшие троицу накануне убийства, отметили, что все они выглядели «странно» — у мужчины была длинная белая борода, а его спутницы были полностью одеты в черное. Приехав в гостиницу, они пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и поднялись в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу, сообщил газете Merkur постоялец гостиницы. Как предполагает немецкое издание Bild, компания возвращалась с «рыцарского турнира».

В процессе расследования загадочного убийства полиция также обнаружила тела еще двух женщин, тесно связанных с ранее убитыми в Пассау Вайсом, Эндерс и Каспари. Так, сестра Фарины Каспари, 35-летняя Гертруда Каспари, была обнаружена в квартире погибшей родственницы, располагавшейся ровно в 666 км (иногда трактуется как «число дьявола» — «Газета.Ru») от Пассау – в городе Виттинген. Вместе с ней там находилась 19-летняя школьница по имени Карина. Обе, предположительно, скончались от передозировки наркотиков.

Как отметил прокурор, расследующий убийство двух женщин, на данный момент эксперты устанавливают точное время их смерти.

«Тела были обнаружены, когда кто-то из соседей услышал о новостях из Пассау и сообщил полиции о том, что почтовый ящик заполнен до отказа корреспонденцией, а из квартиры исходит странный запах», — заявил прокурор.

Новые подробности в дело внесли родители погибшей школьницы Карины. По их словам, их дочь состояла в одной секте вместе с остальными погибшими – все они одевались в черный цвет и, предположительно, состояли в сексуальной связи.

Как утверждают родители девушки, в секту ее вовлек учитель латыни, который, предположительно, изнасиловал ее в начале знакомства. Вместе с ним она начала ходить в кружок средневековых боевых искусств, где уже занималась его жена – Керстин Эндерс, а также сестры Каспари и Торстен Вейс. Однако уже через несколько месяцев учитель покончил жизнь самоубийством без объяснения причин.

Сразу после вступления в кружок их дочь резко изменилась, отмечает пара. Карина, которая всегда была очень жизнерадостной и доброй, резко погрузилась в депрессию, перекрасилась в черный цвет и поддерживала общение только со своими новыми друзьями. Кроме того, девушка также была одержима другом своего учителя – Вейсом, о котором она постоянно говорила на протяжении двух лет.

Когда Карине исполнилось 18, она переехала от родителей, полностью прервав с ними связь. Как удалось установить следователям, в тот момент она поселилась на ферме в Нижней Саксонии, которую Вейс арендовал вместе с Эндерс и сестрами Каспари на несколько месяцев в 2017 году. Примерно в это время все женщины перестали выходить на связь со своими родственниками, ведя обособленный образ жизни.

Первые подозрения в отношении необычной компании возникли у хозяина фермы, который не раз видел их вместе. По словам Александра Крюгера, Вейс обращался с женщинами как хозяин.

«Складывалось ощущение, что он их господин. Мужчина бросал резкие короткие фразы, будто отдавал приказы, а девушки покорно слушали и даже не поднимали головы. Если бы я лично не общался с ним несколько раз, я бы подумал, что он держит их в страхе»,

— отметил Крюгер корреспонденту Bild. С тех времен в сети сохранилась фотография, на которой все четверо улыбаются на камеру – все ни одеты в черное и полностью покрыты татуировками.

О странных взаимоотношениях между участниками компании силовикам рассказали и другие их знакомые. «Следователи подозревают, что все они были членами своего рода секс-культа с акцентом на средние века. Торстен Вейс, предположительно, был гуру группы», — цитирует слова одного из очевидцев RTL.

Правоохранители также обнаружили в сети фотографии магазина, посвященного Средневековью, который Вейс держал вместе с Эндерс. На них изображены полуголые манекены, обрызганные искусственной кровью. Согласно указанной информации, пара торговала там медовухой и оружием, стилизованным под средневековое. Дважды в неделю в магазине проходил кружок по фехтованию.