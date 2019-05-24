Не прошло и года: экс-замглавы СКР выпустили из тюрьмы

Районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего первого замначальника столичного главка СК Дениса Никандрова. Изначально он был осужден на 5,5 года колонии за получение взятки, пишет ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства», — заявил представитель суда.

Ранее к заключенному было применено правило «год за полтора». В связи с этим отбытый срок составил более четырех с половиной лет. Отмечается, что Никандров будет освобожден, как только решение вступит в законную силу.

Напомним, что под следствием Никандров оказался летом 2016 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, группе силовиков был выплачен $1 млн за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) — Итальянца. Он был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в 2015 году, в результате которой погибли два человека, еще восемь пострадали.

Вместе с Никандровым в преступной сделке также были замешаны его непосредственные начальники — бывший глава Управления собственной безопасности (УСБ) СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Как удалось установить правоохранителям, Шакро Молодой обратился к высокопоставленным сотрудникам СК и попросил их за $500 тыс. изменить ход дела в отношении его помощника Итальянца. В мае 2016 года Ламонов получил от авторитета обувную коробку с деньгами через своего помощника Дениса Богородецкого. Вечером 18 мая он передал ее Максименко в его служебной квартире.

«Я поставил пакет с коробкой на кухне, рядом с мусорным ведром», — рассказал позже полковник. Он также признал, что оставил себе $100 тыс. для распределения между Богородецким и еще одним следователем, которые оказали посреднические услуги.

Как установили в ФСБ, в общей сложности Максименко требовал $5 млн за освобождение Итальянца. Непосредственно Никандров обвинялся в получении $200 тыс. Сам бывший правоохранитель позже полностью признал свою вину, подтвердив передачу взятки своему начальнику Дрыманову.

После признания вины Никандров также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В связи с этим его дело было рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств.

Вердикт в отношении Дениса Никандрова Мосгорсуд вынес 16 августа 2018 года. Изначально он был приговорен к 5,5 года заключения в колонии строгого режима без штрафа, а также лишен звания «генерал юстиции». Тогда сторона защиты назвала решение суда «очень суровым», так как осужденный активно содействовал следствию.

Однако уже 17 октября в дело вмешалась апелляционная инстанция Мосгорсуда, которая изменила категорию преступления экс-силовика с «особо тяжкого» на «тяжкое».

Кроме того, по результатам заседания изменилось и место отбывания наказания с колонии строгого режима на колонию общего режима. Именно это обстоятельство позволило Никандрову получить возможность условно-досрочного освобождения уже на следующий год.

Денис Никандров перешел в главное ГСУ СК при прокуратуре РФ в 2008 году. Одним из самых громких его расследований считается дело о «крышевании» подмосковными прокурорами нелегальных казино.

Так, по версии следствия, в деле была замешана группировка из примерно полутора десятков правоохранителей, которые держали незаконный игорный бизнес. Их главой выступал бывший зампрокурора Московской области Александром Игнатенко. Однако логического завершения в виде арестов в деле правоохранителей не последовало. Генпрокурор Юрий Чайка прокомментировал это, отметив, что каких-либо объективных доказательств вины должностных лиц выявлено не было.

Отметим, что в 2011 году Никандров и двое его починенных были пойманы на нарушениях в расследовании «игорного дела» — в частности, во время обыска в кабинете главы ГУ МВД по Московской области генерал-полковника Николая Головкина. В связи с этим они едва не были отстранены от расследования.