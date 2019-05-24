Избили и расстреляли: кто напал на тульского полицейского

В Туле введен план «Перехват» после того, как неизвестные мужчины напали на полицейского. Об этом сообщил глава пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

В поимке злоумышленников также участвуют сотрудники «Росгвардии». В ходе операции силовики досматривают автомобили на трассе «Тула-Щекино», из-за этого на участке дороги образовался затор. Кроме того, правоохранители досматривают все автобусы, движущиеся по 28 маршруту, сообщают «Тульские новости».

По данным местных СМИ, оперативщикам удалось обнаружить машину, на которой преступники скрылись с места ЧП. Телеграм-канал «Hue» уточняет, что в поиске нападавших также участвует спецназ, а СКР возбудил дело по факту нападения на полицейского.

Инцидент произошел утром 24 мая в поселке Косая гора. По данным ряда СМИ, в общественном транспорте между неизвестным мужчиной и сотрудником ППС произошел конфликт.

В результате, когда участники ссоры вышли на улицу, мужчина выстрелил в полицейского из огнестрельного оружия. По неподтвержденным данным СМИ, в нападении участвовали трое человек, которые избили сержанта, забрали табельное оружие, выстрелили в него, попав в грудь и ногу, а затем бросили пистолет и скрылись. Телеграм-канал «112» отмечает, что преступники уехали с места происшествия на ВАЗ-2112 серебристого цвета.

Полицейского госпитализировали с множественными ранениями, он находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. В УМВД подтвердили госпитализацию полицейского, однако опровергли данные о том, что злоумышленники похитили у него табельное оружие.

«Нападение было совершено в поселке Косая Гора в Туле, когда сержант полиции приступил к исполнению своих служебных обязанностей. По оценке врачей, жизни сотрудника полиции ничего не угрожает. Он находится в стабильном состоянии», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального УМВД.

16 мая 2019 года стало известно, что в Северной Осетии арестовали чемпиона Европы 2013 года по боям без правил (ММА) Михаила Газаева за нападение на полицейских и похищение табельного оружия. Об этом ТАСС сообщал источник в правоохранительных органах республики.

«Чемпион Европы-2013 по ММА Михаил Газаев оказался среди напавших на сотрудников ДПС. Он заключен под стражу за применение насилия в отношении представителя власти, хищение оружия и боеприпасов, незаконный оборот оружия и боеприпасов», — пояснял собеседник агентства.

Как установило следствие, в ночь на 12 мая в Ардонском районе республики сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2109, однако водитель отказался предъявить документы. Вскоре на место приехали молодые люди, приятели водителя, оскорбили сотрудников и стали их избивать. Один из полицейских попытался применить табельное оружие, но нападавший выхватил у него из рук пистолет, после чего злоумышленники скрылись.

Второго мужчину, принимавшего участие в нападении, также арестовали, третьего поместили под домашний арест.

В конце марта уроженца Дагестана Шамиля Юсупова осудили за создание незаконного вооруженного формирования (НВФ), члены которого нападали на правоохранителей из мести за их работу.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в мае 2017 года Юсупов вместе с подельником, который впоследствии скончался, создали в Дагестане НВФ для нападения на правоохранителей. Юсупов и руководитель организации занимались вербовкой, убеждая и других людей вступить в созданную ими банду.

Злоумышленники нападали на сотрудников правоохранительных органов «в целях воспрепятствования законной деятельности, из мести за такую деятельность, а также хищения оружия и боеприпасов». Так, в сентябре 2017 года Юсупов и руководитель банды с ножами напали на участкового в пункте полиции, похитив табельное оружие и служебный автомобиль. Потерпевший скончался.

В том же месяце трое участников НВФ, в том числе и Юсупов, вооруженные ножами, охотничьим ружьем и пистолетом, напали на участкового на окраине села Ибрагимотар в Дагестане. Полицейский скончался от огнестрельного ранения в грудь. В этот же день в селе Качалай руководитель и участник банды были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, а Юсупову удалось скрыться. Его задержали в конце октября 2017 года.

На судебном заседании Юсупов заявил о своей невиновности. По его словам, он не совершал инкриминируемых ему преступлений, не имел оружия, никогда не придерживался экстремистских взглядов, а также не принимал участия в НВФ.