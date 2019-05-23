Жуткая смерть: аппарат против рака убил пациентку

В областном онкодиспансере в Воронеже во время сеанса лучевой терапии погибла женщина, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, 51-летняя пациентка пришла утром 23 мая на плановую процедуру для лечения рака. Пока она лежала на медицинском столе, по неизвестной пока причине гамма-терапевтический аппарат «Teragam» рухнул. Оборудование раздавило женщину. На место вызвали реанимационную бригаду, однако к этому времени пациентка уже скончалась.

«При выполнении процедуры произошло сдавливание тела пациентки между столом и коллиматором аппарата, в результате чего ей были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Врач, на глазах которого произошла трагедия, не смогла остановить аппарат. После инцидента она находится в шоковом состоянии, передает сайт kp.ru слова очевидцев.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас на месте происшествия работают следователи и полиция.

«Проведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Приняты объяснения медперсонала, родственников погибшей, анализируется изъятая документация», — рассказала журналистам представитель регионального следственного управления Елена Мануковская.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Правоохранителям предстоит выяснить, кто следил за состоянием аппарата и занимался его обслуживанием.

Сразу же после случившегося министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила техническим экспертам Росздравнадзора выехать на место на передвижной лаборатории, чтобы исследовать оборудование. В ведомстве сообщили, что заклинивший прибор был произведен в 2006 году в Чехии. По предварительной информации, аппарат рухнул из-за того, что заклинило его подъемный механизм.

Главный врач онкологического диспансера Иван Мошуров в свою очередь сообщил, что пациентка погибла из-за того, что медицинский стол неожиданно поднялся. «Все произошло за счет смещения стола [, на котором находилась пациентка]. То есть за счет поднятия стола. Не часть аппарата упала [на пациентку], а стол поднялся вверх во время проведения процедуры», — сказал Мошуров в беседе с ТАСС.

После случившегося в медучреждении начали внутреннюю проверку. Пока выводы делать преждевременно, считает собеседник агентства.

Заместитель главврача по хирургии в онкодиспансере Андрей Михайлов рассказал, что

несмотря на поломку оборудования дефицита подобных аппаратов в учреждении нет. Все пациенты, которым необходима терапия, пройдут процедуру.

«Аналогичных аппаратов в области пять, в Воронеже и в Таловой еще есть такой. Сегодня работаем в три смены с раннего утра, с 6 до 11 вечера, чтобы принять всех пациентов», — пояснил он.

В департаменте здравоохранения Воронежской области подтвердили факт смерти пациентки онкодиспансера из-за ЧП. Там воздержались от подробных комментариев, пока не будут готовы официальные выводы судмедэкспертизы.

«Произошел технический сбой оборудования, была констатирована смерть пациентки. Однако причинно-следственная связь пока не установлена. Назначена судмедэкспертиза, результатов которой мы ждем, чтобы ответить на все вопросы. Мы обязательно объясним ситуацию, когда будут выяснены все обстоятельства случившегося», — сообщил глава пресс-службы регионального департамента здравоохранения в беседе с «Вести. Воронеж».

В январе нынешнего года похожий инцидент произошел в Индии. В одной из клиник Мумбаи 32-летний местный житель Раджеш Мару держал металлический кислородный баллон для тещи, которая должна была пройти МРТ. Поскольку томограф был включен, сильное магнитное поле сканера засосало Мару, и он попал в ловушку между кислородным баллоном, который он держал, и МРТ.

Врачи выключили томограф и достали оттуда истекающего кровью мужчину. Пациента реанимировали, однако через 10 минут он скончался от полученных травм.

Родственники пациента впоследствии рассказали, что они спросили у врачей, насколько безопасно входить в кабинет МРТ с металлическим предметом. Медики заверили членов семьи, что аппарат выключен и не представляет опасности.

По факту случившегося правоохранители возбудили в отношении врача и его помощников уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Медиков арестовали.