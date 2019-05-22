«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян зарезали отца

Экспертиза в рамках дела сестер Хачатурян доказала, что убитый отец семейства в течение нескольких лет совершал насилие, в том числе сексуальное, над своими дочерьми. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец», которая ознакомилась с документами.

Как сообщили адвокаты сестер, в скором времени материалы дела будут переданы в суд. Следствие получило результаты нескольких экспертиз. В одной из них сообщается, что на протяжении всей жизни у Михаила Хачатуряна были ярко выражены такие черты, как эгоцентризм, обостренная подозрительность, авторитаризм, манипулирование другими людьми и склонность к запугиванию.

При этом он не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием. У него обнаруживалось смешанное расстройство личности, утверждает посмертная судебная комплексная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза.

В последние годы желание доминировать по отношению к дочерям у Хачатуряна обострилось «на фоне личностной и сомато-неврологической патологии (энцефалопатия, язвенная болезнь и т.д.), сопровождающихся нарушением сна, утомляемостью, тяжестью в голове». Мужчина оскорблял и унижал сестер, применял к ним грубую физическую силу — в том числе с использованием различных видов оружия.

Другие проверки также установили, что старшая и средняя сестры подвергались сексуальным домогательствам со стороны Хачатуряна.

Сначала он требовал от девочек, чтобы те раздевались перед ним якобы для проверки здоровья, а затем жаловался на проблемы с простатой и просил старших дочерей помочь ему вылечиться. Из показаний в материалах дела также следует, что одной из дочерей он якобы говорил: «Вырастешь, займешь место матери, женюсь на тебе, родишь мне ребенка».

Как рассказали «МК» специалисты, которые проводили экспертизы, накануне убийства Хачатурян проходил лечение в Научно-практическом психоневрологическом центре им. Соловьева. Сотрудники учреждения утверждают, что мужчина вел себя агрессивно с другими пациентами, угрожая им, требовал к себе повышенного внимания со стороны врачей, а также хвастал перед ними своей дружбой с известными артистами и академиками.

В день убийства девушки боялись гнева отца, поскольку они потратили с карты больше денег, чем он позволил. Хачатурян стал спрашивать у дочерей, почему они плохо себя ведут, и брызгал баллончиком с перцовым газом им в лицо, пишет «МК». Согласно выводам экспертизы старшая дочь Крестина страдала астмой — от газа она потеряла сознание. После этого средняя и младшая сестры, опасаясь за жизнь Крестины, решили убить отца, который вечером заснул в кресле.

Как сообщает «МК», сначала в нападении Крестина не участвовала. Две сестры напали на отца, после чего он вскочил и пошел на девушек. Крестина, услышав шум, вбежала в комнату, схватила лежащий на столе газовый баллончик и распылила его в сторону дерущихся. Экспертиза тела убитого показала, что Хачатурян не подвергся отравлению газом — в носу и рту убитого не было ожогов слизистой.

Эта информация важна, поскольку позволяет сделать вывод о том, что действия Крестины были спонтанными, а не спланированными. Хачатурян погнался за девушками, тогда средняя сестра выхватила нож у младшей из рук и ударила им мужчину в сердце, отчего тот скончался на месте.

После того, как девушки вызвали скорую, младшая нанесла сестрам ранения ножом, якобы полученные от отца. После задержания девушки признались в попытке инсценирования.

Согласно выводам экспертов средняя сестра Ангелина во время убийства действовала не в состоянии аффекта, но при этом находилась в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения, которое относится к «ограниченной вменяемости».

«Следует отметить некоторые элементы дезорганизации действий и их частичного запамятования (числа ударов, содержания высказываний отца, сестер)», — говорится в экспертизе, которую приводит «МК». Также не подтвердилась информация о том, что мужчину сначала отравили, а потом зарезали — в его желудке была обнаружена лишь одна таблетка аспирина.

В связи с такими выводами экспертов адвокаты девушек считают, что все вместе обстоятельства дела дают основания переквалифицировать статью со 105 УК РФ «Убийство» на 108 УК РФ «Превышение самообороны». По мнению экспертов, человек может применить необходимую самооборону не только в случае нападения на него, но и чтобы предупредить насилие.

Адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин 22 мая на пресс-конференции обратил внимание, что мотивом девушек была именно самооборона и желание освободиться от насилия отца.

«Все сестры отказались от принятия наследства. Они не претендуют ни на квартиру, ни на какие-либо материальные блага или финансовые источники», — сказал юрист, добавив, что девушки не хотят иметь ничего общего со всем, что связано с прошлой жизнью отца.

«Также получены ответы на вопросы, почему они не могли обратиться за помощью или сбежать от отца. Учитывая, что они воспринимали угрозу своей жизни как реальную, а преступления совершались регулярно и продолжались бы и дальше, можно с уверенностью сказать, что они находились в состоянии необходимой обороны.

Мы ожидаем, что теперь, когда невиновность девочек подтверждена объективными доказательствами и очевидна, уголовное преследование будет прекращено.

Более того, девочкам действиями Михаила Хачатуряна был причинен физический и серьезный психологический вред здоровью», — отметил Алексей Паршин, защищающий среднюю сестру Ангелину.

Адвокат старшей сестры Алексей Липцер сообщил ТАСС, что психиатрическая экспертиза выявила у Крестины Хачатурян расстройства психики из-за домогательств и издевательств. По его убеждению, девушка должна быть признана потерпевшей стороной.



Адвокат Пакулин сообщил, что защита всех трех сестер готовит совместное ходатайство о признании их потерпевшими и проверке действий самого Хачатуряна на состав преступлений, среди которых побои, истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и доведение до самоубийства. Установлено, что в 2016 году старшая из девушек пыталась покончить с собой.

Напомним, что 57-летний Хачатурян был убит 27 июля прошлого года в собственной квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. На его теле обнаружили множественные колото-резаные раны шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

С осени 2018 года девушки находятся под запретом определенных действий. По решению суда с 21:00 до 7:00 они не могут покидать квартиры, где проживают, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова врачей, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя — в том числе друг с другом. Им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.