«Пишет стихи»: как Улюкаев узнал о разводе с женой

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, с мая 2018 года отбывающий восьмилетний срок в исправительной колонии №1 в Тверской области, разводится с женой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего политика.

«Супруги Улюкаевы разводятся», — заявил собеседник агентства без уточнения причин расторжения брака. Он подчеркнул, что бракоразводный процесс отрицательно влияет на морально-психологическое состояние Улюкаева.

Информация из открытых источников свидетельствует, что экс-министр женат на Юлии Хряпиной. Это второй его брак, который был заключен в 2004 году. У супругов есть двое несовершеннолетних детей.

Между тем замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, который пообщался с Улюкаевым, сообщил, что ему ничего неизвестно о разводе.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удается держаться. Заявление этого ТАСС не соответствует действительности. Четко подтвердил. Это семья надежная, крепкая, на сегодняшний день это абсолютно так», — пояснил Максименко радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в среду, 22 мая, адвокат бывшего главы Минэкономразвития сообщила ТАСС, что Улюкаев не жалуется на условия содержания в колонии.

«Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи», — заявила юрист Виктория Бурковская.

23 марта 2019 года осужденному политику исполнилось 63 года. Тогда замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, как Улюкаев отмечал свой праздник. «Скоро подъедет его супруга. Ему разрешено на сегодня свидание с женой, он ждет ее приезда. Чувствует себя хорошо. Никакой апатии или депрессии, настроение хорошее», — сообщил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Максименко отметил, что у руководства колонии нет нареканий к экс-министру. По его словам, Улюкаев — человек не проблемный, и ведет себя хорошо. «Работает в библиотеке, ведет кружки. Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике. Там не то чтобы бизнесмены какие-то, но те, кто хочет получить какую-то экономическую грамотность», — пояснили во ФСИН.

Улюкаев уже год находится находится в исправительной колонии №1 Тверской области. В середине ноября он написал письмо с зоны, в котором поведал о своей арестантской жизни. Осужденный политик рассказал, что работает библиотекарем. Как сообщил «Газете.Ru» секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, на этой должности он получает 11,1 тыс. рублей.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тыс. книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-х годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века. <…> Более 300 читателей. Причем читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги названных и иных серьезных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения», — сообщил Улюкаев в письме изданию News.ru.

Физическую форму, по словам бывшего министра, он поддерживает обыкновенной зарядкой на свежем воздухе — приседаниями, наклонами и отжиманиями.

«С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», — добавил Улюкаев. Осужденный также выразил свою тоску по родственникам.

Напомним, что в декабре 2017 года экс-глава Минэкономразвития был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей по делу о взятке в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Эту сумму Улюкаев потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью».

В основу доказательства вины Алексея Улюкаева легли показания экс-главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова. Он рассказал, что осенью 2016 года на саммите БРИКС министр экономического развития РФ двумя пальцами указал главе нефтяной компании сумму взятки, которую он якобы хотел получить за одобрение сделки. По словам свидетеля, все происходило во время игры в бильярд.

Спустя месяц после истории на саммите Гоа Улюкаев был задержан во дворе здания «Роснефти» в ходе спецоперации. В багажнике его служебной машины силовики обнаружили $2 млн. Сам чиновник утверждал, что стал жертвой провокации, подготовленной Сечиным.

Улюкаев стал самым высокопоставленным чиновником, который был осужден за взяточничество в современной истории России.

В феврале 2019 года суд снял обеспечительный арест с имущества экс-министра, так как тот уже уплатил наложенный на него штраф в 130 млн рублей. Деньги уже поступили в госбюджет. Арестованные около 40 млн рублей, два дома, автомобиль, золотые монеты и серебряный слиток вернулись в имущество Улюкаева.

В апреле текущего года нынешний глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что портрет предыдущего министра пополнит картинную галерею руководителей ведомства в новом офисе в «Москва-сити».

«У нас в старом здании была галерея со всеми министрами и руководителями Госплана за всю историю соответственно. Мы еще ее не перевезли. Нужно будет выбрать место, пока не выбрали. Портрет будет, потому что он занимал эту позицию. Вне зависимости от того, каких результатов тот или иной министр добился. За каждым портретом есть своя история, отрицательные и положительные стороны», — пояснил Орешкин в разговоре с РИА «Новости».