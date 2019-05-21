ЧП в метро: из тоннеля вышли более тысячи пассажиров

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров – около 1,2 тысячи человек — из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.

«Все пассажиры вывезены на станцию. Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии», — говорится в сообщении Мосметро.

Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. Ранее сообщалось, что три поезда остановились из-за потери напряжения в контактном рельсе. Из-за этого станции «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха» Большой кольцевой линии были закрыты для входа, передает НСН.

В начале нынешнего месяца вагон поезда петербургского метро задымился между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», передает ФАН.

Инцидент произошел утром 7 мая около 11.00. По данным источника в экстренных службах Петербурга,

дымовую завесу устроил вайпер. Мужчина использовал электронную сигарету в метро, сработала пожарная сигнализация.

Пассажиры были эвакуированы из вагона. Оперативные службы потушили электронную сигарету.

Днем позднее восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро «Арбатская» в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.

Как сообщили УВД на московском метрополитене, молодой человек оказался в спасательном желобе между рельсами, поэтому поезд проехал над ним, не нанеся травм.

«Произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 18-летний уроженец города Кашира Московской области упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — сообщили в УВД.

Поезд не успел остановиться и по инерции накрыл мужчину, но он не пострадал.

В прошлом месяце в результате наезда электропоезда скончалась 16-летняя москвичка. Как сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, трагедия произошла в 8.53 на станции «Фрунзенская» Сокольнической линии.

Девушка упала на рельсы во время прибытия состава. Хотя машинист заметил ее и активировал экстренное торможение, по инерции поезд продолжил движение и переехал девушку.

Дежурные сотрудники УВД незамедлительно вызвали скорую помощь. Через пять минут после ЧП с пути было снято напряжение.

Движение поездов от станции «Парк культуры» до станции «Спортивная» было остановлено. В 09.40, отметили в ведомстве, девушку подняли на платформу.

Прибывшие медики констатировали ее смерть. Спустя 10 минут движение на Сокольнической линии возобновилось. Силовики изучат записи с камер видеонаблюдения. Сведения об инциденте направлены в прокуратуру.

Похожая история на днях произошла на станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе УВД, вечером 23 апреля 33-летний уроженец Марий Эл упал под прибывающий состав.

Машинист успел затормозить, однако поезд по инерции продолжил движение и все же переехал пассажира. Позже с путей сняли напряжение — в 21.29 мужчину подняли с рельс на платформу. Он скончался от полученных травм по дороге в больницу.

ЧП также привело к сбою движения на синей ветке — в течение часа не ходили составы от станции «Курская» до станции «Партизанская». Правоохранители заказали обзор видеонаблюдения и передали сведения о трагедии в прокуратуру.

Аналогичный инцидент был зафиксирован 8 марта на станции метро «Перово». Мужчина упал под прибывающий состав. Движение поездов от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» Калининской линии было приостановлено. Тело извлекли на платформу, силовики запустили проверку обстоятельств гибели.

Также в апреле нынешнего года

умер «голос» петербургского метро диктор Михаил Быков.

«Его голос — визитная карточка метро. Мы соболезнуем родным и близким», — подчеркнула в ГУП «Петербургский метрополитен».

Михаил Александрович Быков — советский и российский телеведущий, диктор. В 1970 году он начал свой профессиональный путь на Ленинградском радио. В конце 1970-х ему предложили озвучить несколько объявлений для метро, когда открылись новые станции. После этого он записал десятки роликов для петербургской подземки.

Чуть ранее в лондонском метро по требованию британской полиции выключили сеть Wi-Fi из-за угроз протестующих перекрыть движение. Полиция пошла на такие меры, чтобы остановить экологических активистов, которые угрожали нарушить работу общественного транспорта.

В течение недели они блокировали движение на четырех ключевых объектах в Лондоне. В их числе мост Ватерлоо, Мраморная арка, Парламентская и Оксфордская площади. Всего в акциях приняли участие тысячи протестующих, 250 из них были задержаны. Активисты пытаются заставить правительство Великобритании принять меры из-за эскалации кризиса, вызванного изменением климата.