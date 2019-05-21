«Из баков вытекал керосин»: что происходит с SSJ-100

Самолет Sukhoi SuperJet 100, который должен был вылететь из Ижевска в Москву, был снят с рейса SU-1293 авиакомпании «Аэрофлот» из-за технических неполадок. Об этом сообщает Life.

По данным издания, инцидент произошел вечером в понедельник, 20 мая. Лайнер выполнял руление по взлетно-посадочной полосе с 56 пассажирами на борту. Однако вскоре сотрудники местного аэропорта заметили, что из топливного бака SSJ-100 вытекал керосин, передает телеграм-канал «LIFE SHOT».

Вылет был отменен, самолет обследовали техники, которые приняли решение отправить борт на ремонт. Людей распределили на другие рейсы. Как пишет Life, по факту ЧП правоохранителями запущена проверка по статье 263 УК РФ «О нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Официального подтверждения приведенных выше данных нет.

Как сообщили «Газете.Ru» в «Аэрофлота», рейс Ижевск-Москва был отменен по технической причине. Между тем источник в аэропортовых службах заявил РИА «Новости», что самолет не начинал движение и не выезжал на взлетную полосу. По его словам, течь была обнаружена сразу после запуска двигателя.

Сайт «Вести.Ru», ссылаясь на информацию очевидца, пишет, что пассажирам пришлось провести в аэропорту Ижевска по меньшей мере шесть часов.

«На переднем плане с зачехленными двигателями стоит сломавшийся вчера борт рейса SU-1293 в Москву. Пассажиры этого рейса отправились в пункт назначения только под утро резервным бортом. Сломавшийся самолет до сих пор в аэропорту, пока неизвестно, когда он покинет город», — цитирует портал слова местного жителя, которые он подкрепил фотографией SSJ-100 из аэропорта.

Ранее, утром 21 мая, произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet-100. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Ямал», планировал вылететь из Екатеринбурга в Ноябрьск — город Ямало-Ненецкого автономного округа России — в 8:30 по местному времени. Однако рейс был задержан на 4,5 часа по техническим причинам. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на представителя авиаперевозчика.

«Очень тщательно и щепетильно относятся к технической составляющей, поэтому устранят неисправность, и борт полетит. Там нет ничего такого», — заявили в «Ямале».

По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», посадка на лайнер была завершена лишь в 13:10. Вскоре SSJ-100 вылетел в пункт назначения. РИА «Новости» уточняет, что на данный момент «Ямал» является вторым по величине парка эксплантатом «Суперджета» — авиакомпании принадлежат 15 самолетов этого типа.

Еще один инцидент с SSJ-100 произошел 13 мая. Тогда лайнер авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в терминал спустя 23 минуты полета. Самолет совершил разворот в районе Владимира и направился к столице.

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — отмечал источник «Интерфакса». Официально о причинах инцидента не сообщалось.

Напомним, что 5 мая лайнер SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. В результате жесткого приземления у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Пожар на борту унес жизнь 41 человека. Во вторник, 21 мая, в Мурманске, куда SSJ-100 собирался лететь из Москвы, прошла церемония прощания с жертвами катастрофы.

За неделю после трагедии в Шереметьево «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов, который должны были выполнять «Суперджеты», писало издание «Коммерсант».

По данным газеты, 8 мая было отменено пять парных рейсов перевозчика из столицы и обратно. 9 мая «Аэрофлот» отменил уже 12 рейсов, а на следующий день уже 14. Еще столько же рейсов было отменено 11 мая. В авиакомпании не комментировали причины отмены полетов. Отметим, что всего в парке «Аэрофлота» находятся 49 самолетов SSJ-100.

Отмены полетов на лайнере данного типа «нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим», сообщали собеседник издания в отрасли авиаперевозок. «[Это] довольно частое явление. Они (отмены — «Газета.Ru») происходили с самого начала эксплуатации самолета, просто после катастрофы в «Шереметьево» средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа. В те же дни были переносы и отмены рейсов, выполняемых Airbus A320/A321, Boeing 737. Но их, как и прежде, было значительно меньше, чем на SSJ-100», — пояснил источник.

Такого же мнения придерживается глава Минтранса России Евгений Дитрих. «Задержки и отмены происходили и раньше, вы просто о них писали меньше. Не могу сказать, что сейчас ситуация в этом смысле каким-то кардинальным образом изменилась. Может быть, чуть внимательнее подходят к тем техническим вопросам, которые возникают перед вылетом», — пояснил министр.