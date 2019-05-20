Дело «матери-кукушки» закрыто: что будет с ребенком

По решению межрайонного прокурора отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, оставившей свою дочь одну в поликлинике. Об этом РИА «Новости» сообщили в Савеловском районном суде Москвы.

«В суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Помощником прокурора в здании суда Рудницкой и Султанмуродову вручено постановление об освобождении из-под стражи», — уточнили в пресс-службе суда.

По факту инцидента ранее было возбуждено уголовное дело по статьям 125 и 156 УК РФ «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Однако преступление, которое вменяют женщине, не соответствует ни одной из них, сообщили сайту kp.ru юристы. Во-первых, ребенок был оставлен медицинском учреждении, специализирующемся на оказании помощи. Во-вторых, фактов, подтверждающих жестокое обращение с ребенком, которое подразумевает статья 156, также обнаружено не было.

В Следственном комитете уже заявили о намерении обжаловать постановление межрайонного прокурора. По словам представителей ведомства, все необходимые документы вместе с жалобой были направлены в вышестоящее подразделение надзорного ведомства.

Силовики также продолжают дополнительную процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Следователи намерены дать объективную юридическую оценку всем фактам, связанным с оставлением ребенка без обеспечения условий его безопасности.

Напомним, что 16 мая двухлетняя девочка была обнаружена на территории детской поликлиники на севере Москвы – она бродила совершенно одна по коридорам второго этажа, сообщали «Вести». Первой ее заметила санитарка. «Увидела, обратила внимание, что ребеночек один. Где мама, она вообще ничего не говорила», — рассказала она изданию.

Позже правоохранители отследили передвижения ребенка по камерам видеонаблюдения. Как оказалось, девочку привела женщина, закрывшая лицо медицинской маской. Через три минуты она покинула здание.

На следующий день следователям удалось задержать 21-летнюю мать девочки, которая оказалась гражданкой Украины. В ходе допроса женщина заявила силовикам, что не справляется со своими материнскими обязанностями. Кроме того, ребенок мешает устройству ее личной жизни с новым молодым человеком. При этом отдать дочь в детский дом она не додумалась.

Как пишет РЕН-ТВ, в прошлом году девушка также пыталась избавиться от сына. В итоги украинку лишили родительских прав на мальчика, а самого ребенка отдали на воспитание свекрови от первого брака.

«Мать-кукушка» бережно относилась к дочери до тех пор, пока не встретила своего нынешнего молодого человека по имени Шамиль. «Была прекрасной мамой: дома и детей накормит, спать уложит, кушать приготовит, постирает. Как появился Шамиль – Маша стала какая-то замкнутая. Со мной она сейчас на контакт не идет», – рассказала мать задержанной украинки телеканалу «Москва-24».

Сама найденная девочка в настоящий момент находится в детской инфекционной клинической больнице №6 в Москве. По словам врачей, по физическому и психическому развитию она соответствует своему возрасту и здорова. Кроме того, ребенок ведет себя очень активно и не испытывает стресса от происходящего.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ отметили, что найденный ребенок говорит по-украински лучше, чем по-русски. Девочка также откликается на имя Нина.

«Она очень общительная и легко идет на контакт, она аккуратная и хорошо слушается взрослых. На вопрос на украинском языке о том, сколько тебе лет, она сразу ответила — два года. Показала два годика. Хотя все обследования показывают, что ей около трех лет. Но два ее показывать научили», — детский омбудсмен Анна Кузнецова.

После выписки из больницы ребенка планируют временно поселить в учреждение социальной защиты населения. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

В ведомстве также уточнили, что после получения соответствующих документов из правоохранительных органов дальнейшая судьба ребенка будет решаться органами опеки исключительно в интересах ребенка.