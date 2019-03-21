«Осторожно, злые собаки!» МВД предупреждает россиян

МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований — об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону «Об ответственном обращении с животными».

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Представитель МВД, которому ранее и поручили составить список из потенциально опасных пород собак, уточнил, что обновленный список основан на предложениях исполнительной власти, в том числе Российской кинологической федерации.

В новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. Среди опасных МВД оставило такие породы и метисов, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов.

Также в списке оказались гуль-донги, питбульмастифы и «северокавказские собаки». На сегодняшний день от общественности, по его словам, поступило порядка 100 замечаний. Не исключено, что список будет вновь корректироваться, передает ФАН.

Искомый реестр опасных пород был обнародован полицейским ведомством двумя неделями ранее. Доберман, кавказская овчарка и ротвейлер являются потенциально опасными для человека породами собак, выгуливать которые нужно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории – такое заключение выдало министерство.

Всего в списке потенциально опасных собак указывалось 69 пород с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы».

Помимо этого, в реестр были внесены «породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак».

В списке, также, указывались австралийская кабанья собака, айну, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, бордосский дог, булли кутта, бультерьер, бурбуль, волкособ, горская гончая, карельская медвежья собака, московская сторожевая, среднеазиатская овчарка.

В этой связи глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев заявил, что опасность так или иначе представляют все породы собак. В то же время он отметил, что такса находится на первом месте по числу укусов людей.

«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15-17 лет», — сказал специалист.

По его словам, решением проблемы опасных собак является введение обязательных школ, подобных водительским.

Ранее

в Минприроды выступили с инициативой ввести запрет на содержание в домашних условиях хищных животных, ядовитых змей и насекомых, а также морских млекопитающих.

В документе уточняется, что под запрет могут попасть хищники весом более 20 килограммов: медведи, тигры, ирбисы, гепарды и другие. Кроме того, в реестре указаны представляющие опасность для человека ядовитые змеи и насекомые, среди которых пауки, скорпионы, каракурты. Предлагалось также запретить держать в квартирах ламантинов, сирен, тюленей и моржей, передает НСН.

В конце прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь в России запрещено: устраивать бои между животными, содержать диких зверей в домашних условиях, выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка, выгуливать собак в не предназначенных для этого местах, кормить хищников другими животными в публичном пространстве, а также выбрасывать животных.

Кроме того, законопроект запрещает открывать контактные зоопарки в торговых центрах, а также содержать животных в барах, кафе и ресторанах. Закон обязует россиян относиться к животным как к существам, испытывающим эмоции и физические страдания. Помимо этого, граждане РФ обязаны обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль за животным, а также не допускать появления у него нежелательного потомства.

Закон также вводит обязанность убирать за собаками при их выгуле. Если человек поймал на улице животное, он должен передать его в приют, следует из документа. Кроме того, россиян могут обязать возвращать найденное животное его владельцу.