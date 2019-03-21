Дошло до обморока: как поклонники прощались с Началовой

В Москве поклонники и звезды российского шоу-бизнеса попрощались с певицей Юлией Началовой. Церемония прошла в траурном зале Троекуровского некрополя.

Реклама

По оценкам сотрудника охраны кладбища, в очереди к залу, где стоял гроб с телом артистки, выстроились несколько сотен человек. Многие поклонники ее таланта начали собираться у траурного зала еще с 8 утра. Людей долго не пускали на церемонию прощания, и поэтому среди собравшихся начали возникать конфликты. Представителям певицы пришлось выйти к людям, чтобы попросить их успокоиться.

Желающих почтить память певицы было так много, что церемонию прощания, которую изначально планировалось завершить в 14.00, пообещали продлить до 15.00.

Журналисты, присутствовавшие на церемонии, также сообщали, что некоторым людям в толпе становилось плохо. Так, одна из женщин упала в обморок на выходе из траурного зала. Дежурившие на месте врачи выдавали успокоительные тем, кто ощущал слабость из-за долгого стояния в очереди.

Фоторепортаж: В Москве похоронили Юлию Началову __is_photorep_included12256093: 1

Среди знаменитостей, приехавших проститься с певицей, — ее коллеги по цеху. Певец Филипп Киркоров рассказал, что Юлия была очень солнечным человеком: «Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится».

Сергей Лазарев назвал Началову «русской Марайей Кэри». По его мнению, певица «недополучила должного ей внимания, зрителя и слушателя», поскольку такая культура пения не является массово востребованной среди российских слушателей.

Певица Катя Лель, также приехавшая проводить Юлию в последний путь, восхитилась оптимизмом певицы. «Ситуация: бессонная ночь, мы сидим в аэропорту 7 часов, а Юлия смеется. Она абсолютно оптимистичная всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что им не место в таком жестоком мире», — сказала Лель.

Певец Влад Топалов стал одним из немногих артистов, кто отказался отвечать на вопросы журналистов. Он, не оглядываясь по сторонам, прошел к ритуальному залу.

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что накануне смерти Юлия отвечала на звонки и говорила о выздоровлении: «Она никогда не жаловалась на болезнь».

В середине марта Началову экстренно госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии после обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции.

13 марта ее ввели в состояние искусственной комы и перевели на искусственную вентиляцию легких. Через несколько дней, пока пациентка находилась в состоянии медикаментозного сна, врачи прооперировали ее ногу. После этого состояние Началовой ухудшилось, и уже вечером 16 марта она скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Началовой было 38 лет.

Отец артистки, композитор Виктор Началов, заявил, что причиной смерти его дочери стало заражение крови. Кроме того, он подчеркнул, что в смерти Юлии нет вины врачей.

По его словам, родные артистки не успели даже проститься с ней. «Мы были рядом до последнего, но проститься так и не успели», — сказал он.

После того, как стало известно об уходе Юлии, в СМИ появились различные версии ее смерти. Ряд журналистов предположил, что у певицы был диагностирован рак. Позднее ее пиар-менеджер Анна Исаева опровергла эту информацию.

«Насчет того, что у нее была онкология — это ложь. Такого диагноза нет. Проводили вскрытия, рака нет», — пояснила она.

Врач Юлии — Василий Шуров рассказал, что причиной смерти певицы стало беспечное отношение к здоровью. Артистка долго отказывалась лечить поврежденную ногу, а затем ампутировать ее, когда это стало необходимо. Медик, полгода назад лечивший страдавшую от подагры Началову, рассказал, что она больше месяца не обращалась к врачам.

«В больнице ей предложили ампутацию, Началова отказалась. Доктора почистили ногу, попытались лечить, не помогло. Как я понял, потом все-таки сделали ампутацию, но было уже поздно...» — приводит слова Шурова «Московский комсомолец».

К заражению крови привел развившийся у певицы диабет.

«В Юлином случае всему виной, я считаю, послужила человеческая беспечность. Началова постоянно ходила в мягких уггах, никого не подпускала к своей ноге, не лечила, во время съемки переобувалась в жесткие туфли на каблуках, с этой проблемой полетела в Рим. Надеялась, что само пройдет», — констатировал он.