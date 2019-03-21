Зачистка продолжается: задержан замглавы Чехова

В Подмосковье задержан замглавы города Чехов Дмитрий Фриш. Он подозревается в превышении должностных полномочий во время продажи земельных участков. Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

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«По данным следствия, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, в нарушение федерального законодательства он предоставил по указанной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более 3-х лет», — сообщили в ведомстве.

СМИ отмечают, что в частное пользование выделялись земли, принадлежащие Минобороны России. В Следственном комитете отметили, что деньги за выкуп муниципального здания на данный момент не поступили в городской бюджет.

Тем самым администрации Чехова был причинен ущерб — его размер установят в ходе оценочной экспертизы. Сейчас следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии проводят обыски по местам жительства подозреваемого.

Ранее в четверг, 21 марта, сообщалось об обысках в администрации Чехова, расположенной на Советской площади. Они начались рано утром и проводились в кабинетах главы Чеховского района, ее заместителей, а также в офисе районного комитета по архитектуре, отмечали СМИ. Силовики изъяли документацию, а также электронные носители, необходимые для расследования.

Между тем, по данным источника ФАН в силовых структурах, обыски в чеховской администрации проводились по двум уголовным делам. Одно связано с махинациями в регистрационной палате, экс-сотрудники которой работают в мэрии Чехова, а второе — с хищением земельных участков спецназначения.

Замглавы Чехова Дмитрий Фриш, задержанный в четверг, 21 марта, отвечал за внутреннюю политику, общие вопросы и взаимодействие администрации с силовыми органами. Следствие считает, что Фриш действовал в составе объединенной преступной группировки. Дело о создании ОПГ было заведено еще в октябре 2017 года. В феврале 2019 года его передали в суд.

Вместе с Фришем по делу проходит предприниматель из Чехова Николай Павлинов и его помощник Олег Стрекалов. По данным следствия, последний незаконно оформлял земельные участки на подставных лиц.

Еще одним фигурантом является командир чеховской воинской части Андрей Василенко. По данным СМИ, вместе с сообщниками он приобрел девять земельных участков и два здания, кадастровая стоимость которых составила 300 млн руб. По неподтвержденным данным, злоумышленники успели легализовать участки на сумму около 60 млн рублей.

В ОПГ, по данным СК, могли входить экс-главы Чеховского района: Анатолий Чибесков, который занимал пост с 2005 по 2010 год, и Сергей Юдин (2013-2018 год). На данный момент они находятся под домашним арестом и дают показания. По этому же делу в феврале 2019 года были задержаны еще несколько бывших чиновников чеховской администрации.

Параллельно правоохранители зачищают и силовой блок Чехова. Так, 24 января в ходе обысков в доме у начальника местного ОМВД Андрея Большакова нашли боевой пистолет со сбитыми номерами. Позже его задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Бабушкинский районный суд назначил Большакову запрет на определенные действия. Виновным себя полковник не считает. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет четыре года лишения свободы.

Днем ранее в СК возбудили два уголовных дела о взятке в отношении подчиненных Большакова. По одному из них был задержан глава отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по Чехову.

По данным следствия, в декабре 2018 года он получил взятку размером 90 тыс. рублей от местного коммерсанта. Силовик пообещал уничтожить доказательства его причастности к драке в кафе. Он заявил, что не будет привлекать торговца к уголовной ответственности за хулиганство.

По второму делу проходит старший инспектор того же отдела. В СК считают, что в ноябре 2018 года местный бизнесмен передал силовику 200 тыс. рублей за общее покровительство — в том числе прекращение проверок в принадлежащем ему интернет-кафе.