«Задержание Началовой ДПС стало новым толчком ее карьеры»

Бывший лечащий врач Юлии Началовой Василий Шуров рассказал, что послужило толчком для возобновления ее карьеры. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

«Ее стали приглашать на корпоративы после скандала. Помните, когда ее задержали сотрудники ДПС, и она отказалась пройти медосвидетельствование? Вот тогда она клип сняла, стала выступать.

Юля ухватилась за этот шанс, верила, что карьера вновь пойдет в гору, цеплялась за любую возможность заработать гонорар. Ей было важно обеспечить семью», — заявил специалист.

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История с задержанием Началовой произошла в декабре 2018 года. Тогда Lexus певицы был остановлен ночью на западе Москвы сотрудниками полиции. После этого между ними и Началовой началось многочасовое разбирательство, часть которого была снята одним из инспекторов на мобильный телефон, и позже попала в интернет. На записи видно, что в присутствии понятых оператор — предположительно, сотрудник полиции — спрашивает сидящую за рулем Началову: «Юлия, вы в присутствии понятых продуваться в прибор инспектора будете?».

Началова отвечает отказом, после чего следует еще один вопрос: «К доктору-наркологу на медицинское освидетельствование вы поедете?». И вновь лаконичное: «Нет». После был на певицу составили протокол — ее предупредили об ответственности, которая грозит за отказ от медосвидетельствования.

Обычно для решения судьбы водителя в подобных ситуациях судье достаточно одного не слишком продолжительного заседания, так как оправдательные приговоры по статье за отказ от медосвидетельствования практически не выносятся. Однако в случае с Началовой дело затянулось на четыре продолжительных слушания – 26 декабря, 22 января, 8 и 9 февраля.

С четвертой попытки мировой судья судебного участка №193 района Фили-Давыдково наконец вынес решение по административному делу певицы. Итогом неожиданно затянувшегося процесса стало минимально возможное наказание – лишение прав на срок полтора года со штрафом в 30 тыс. рублей. При этом максимальная санкция предусматривает лишение на срок до двух лет.

Тем не менее Началова оказалась недовольна вердиктом суда и сообщила, что намерена подавать апелляцию, чтобы дело было рассмотрено в Верховном суде (до этого материалы должны рассмотреть районный и городской суд, – «Газета.Ru»).

Кроме того, сами основания для остановки сотрудниками полиции певица назвала «беспределом». «Это нереальное отношение, я не говорю даже там про публичного или непубличного человека, это просто хамство, ужасное нереальное поведение. Вымогательство денег. Я считаю, что таким людям не место вообще на такой работе, — заявила она. — То, что было сделано инспектором Балакиревым, когда он резко без разрешения стал снимать меня, задавать мне вопросы, когда я после этого спросила, для чего вы делали эту видеосъемку, он сказал, что это исключительно для группы разбора, для суда».

По словам певицы, сотрудники ДПС также предлагали ее «решить вопрос по-другому». «Три часа меня продержали на дороге и эти три часа оформляли две справки, а в конце подошли ко мне и сказали, не хотите ли решить вопрос по-другому и позвонить папе, который может подвезет сейчас что-нибудь. Мне вообще скрывать нечего, но очень важна моя репутация, у меня подрастает дочь, и я никогда не влипала в какие-то подобные ситуации и надеюсь, что не буду», — заявляла Началова в интервью «Пятому каналу».

На вопрос о том, почему она все-таки отказалась пройти тест на алкоголь на месте, певица заявила, что попросту испугалась, когда ее машину окружили семеро мужчин с оружием и стали хамить.

«Я очень напугалась, меня эта ситуация напрягла и было конкретное ощущение, что это было спланировано. Их поведение было рассчитано на то, что кто-то что-то им подвезет. И очень важный момент – они на «ты» сразу предложили пройти в их машину, чтобы ехать на медосвидетельстование. Я сказала, что я поеду на своей машине и не хочу ехать в неизвестном направлении в чужой машине с семью мужиками с оружием», — пояснила исполнительница, добавив, что полицейские могли быть переодетыми преступниками или могли ей что-то подкинуть, поэтому она предпочла от всего отказываться.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. За несколько дней до гибели артистка была экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии после обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции.