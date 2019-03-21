«Юность в стройотрядах»: глава МВД Украины скучает по СССР

Юность и время, проведенное в стройотрядах СССР, вызывают светлую ностальгию у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом глава МВД заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Я тоскую по юности — да. По студенческим годам — да. По юности в стройотрядах – да», — заявил Аваков.

В то же время министр отметил, что не испытывает ностальгии по похоронам генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. По словам Авакова, он помнит их до сих пор только из-за того, что в тот день отменили занятия в институте и сеансы в кинотеатре.

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В ходе интервью украинский министр также выразил мнение, что украинцев, которые предпочитают говорить на русском языке, не следует притеснять. Аваков рассказал, что сам является выходцем из восточной Украины и поэтому негативно относится к «языковым люстрациям и соревнованиям».

Министр уверен: добиться увеличения числа украинцев, говорящих на украинском, получится только при быстром и естественном росте уважения к языку. «Мы должны уважать тех наших граждан, и я подчеркиваю наших, а не русских граждан, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке», — сказал Аваков.

Ранее глава МВД Украины уже упоминал о своей связи с СССР, рассказывая об одежде с советской символикой, которая до сих пор хранится в его гардеробе. Об этом он сообщил в ходе обсуждения фотографии начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на которой он был запечатлен в свитере с надписью СССР.

«Да, он седой мужчина. Да, он родился в СССР, так же как и я. И да, он надел свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал», — пояснил Аваков.

Тем временем есть и те, кто по советским временам не скучают. Так, латвийская эстрадная исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что рада разрушению СССР.

«У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело», — пояснила она.

Певица подчеркнула, что никогда не поедет выступать в Крым, так как гражданам ЕС «запрещено» посещать полуостров. Заявления латвийской исполнительницы вызвали противоречивую реакцию со стороны российской общественности. Певица подверглась критике со стороны российского певца и композитора Олега Газманова.

«По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», — заявил он.

Между тем, по данным социологических опросов, за последние 10 лет число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра». Опрос показал, что сегодня по Советскому Союзу скучают 66% граждан РФ, в то время как год назад это число было на 8% меньше. Кроме того, в течение десятилетия показатель не поднимался выше 61%, а своей рекордной отметки в 75% достиг лиш в 2000 году.

На данный момент 60% россиян уверены, что власти могли избежать распада страны. Большинство из них — люди старше 55 лет. Однако в последние два года рост таких настроений наблюдается и среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Среди причин, по которым россияне тоскуют по Советскую Союзу, — разрушение экономической системы, потеря чувства принадлежности к великой державе, а также рост взаимного недоверия и ожесточенности.

«Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем», — пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Она также отметила, что усиление сожалений о распаде, а также романтизация всего советского среди молодежи может повлечь за собой и негативные последствия. «Это может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинский репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и так далее», — заключила социолог.