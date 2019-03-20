Все кончено: что с девочкой-маугли сделали в больнице

Из московской клинической больницы им. Башляевой выписали пятилетнюю девочку, которую в начале марта нашли в захламленной квартире. Об этом сообщил главный врач медучреждения Исмаил Османов.

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По его словам, состояние ребенка удовлетворительное. Медики устранили у нее признаки респираторного заболевания, вирусные инфекции, а также воспалительные процессы в ухе. «Девочка достаточно хорошо и эффективно прошла психологическую реабилитацию», — отметил Османов.

Педиатр подчеркнул, что из больницы девочку забрали органы опеки Северного административного округа Москвы. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в России отмечали, что у ребенка есть тетя. Она готова забрать несовершеннолетнюю к себе домой. Тем не менее окончательное решение примут соцслужбы. Отметим, что ранее мать пятилетней девочки Ирина Гаращенко утверждала, что у нее нет родственников, которые могли бы воспитывать ребенка в ее отсутствие.

Ранее Исмаил Османов сообщал, что девочку выпишут из больницы не раньше 22-25 марта. Он отмечал, что ей предстоит диагностика и лечение. «В дальнейшем мы планируем продолжить ее адаптацию, в том числе в центре патологии речи, адаптацию в санатории», — заявлял медик.

На днях он также рассказал, что девочка начала произносить отдельные слова и узнавать героев мультфильмов.

«Не предложения пока, но называет предметы, узнает мультяшных героев, вещи, которые ей подарили, — говорит, «красивые». Животных называет, на картинке их узнает», — пояснил врач. Он добавил, что говорит ребенок тихо и осторожно, будто боится, как бы ее не услышали посторонние.

Напомним, что пятилетней ребенок был обнаружен сотрудниками МЧС и МВД в начале марта 2019 года. Малолетняя находилась одна в заваленной хламом и мусором московской квартире без еды и воды. Девочка была истощена, а украшение, которое было у нее на шее, вросло в кожу.

Изначально ребенок не проявлял социальных навыков, однако спустя несколько дней в медучреждении она начала идти на контакт с людьми, а также смеяться, играть с куклами и самостоятельно есть. «Трудно сказать, как долго ей не занимались, но то, что в последнее время она была без внимания родителей и близких, — это совершенно очевидно. Я думаю, что навыки такие, конечно, были, они не могут развиться за два-четыре дня, но они были на какое-то время забыты», — сообщал главврач больницы им. Башляевой.

47-летнюю мать ребенка Ирину Гаращенко задержали правоохранители. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Женщину поместили в СИЗО до 10 мая. На заседании суда она заявила, что хочет поскорее увидеть дочь и посмотреть, что произошло с квартирой. Она не намерена оставлять ребенка и собирается растить ее дальше.

«Отношение у меня к ней как к дочери. А это все провокация, враги есть у всех. Кто это сделал, не знаю, но это точно провокация», — сказала она.

Кроме того, как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, она намерена обжаловать избранную меру пресечения. «Женщина считает, что она незаконно содержится под стражей», — добавил он.

Тем временем прокуратура, а также органы опеки и попечительства подали в Головинский суд Москвы заявление о лишении обвиняемой родительских прав. Когда состоится судебный процесс, пока неизвестно.

Женщина воспитывала ребенка одна. Как отмечали в департаменте труда и соцзащиты, семья производила впечатление благополучной. Гаращенко не обращалась за помощью в социальные службы. Кроме того, мать с ребенком не состояли на обслуживании в центрах поддержки семьи и детства.

Соседи же утверждают, что им приходилось неоднократно вызывать участкового и сотрудников органов опеки, так как из квартиры постоянно раздавался детский крик и плач.

«Год назад приезжали девушки из опеки, приезжал участковый, но реакции никакой не последовало. Даже когда была дома, Ирина дверь не открывала», --заявила одна из соседок РЕН ТВ.

Отметим, что ранее арестованная заявляла, что у ребенка не может быть истощения, так как она обеспечивала ей нормальный уход и режим питания. «У нее нет никакого истощения. Она хорошо кушала. Она просто маленькая, я и сама меньше 50 кг вешу в свои 47 лет», — поясняла женщина. Медики также подтвердили отсутствие анорексии у девочки. Кроме того, она сообщала, что также организовывала развивающие занятия для ребенка.

Захламленности жилья 47-летняя женщина объяснила тем, что собиралась продавать трехкомнатную квартиру. Между тем, по данным информированного источника РИА «Новости», Ирина Гаращенко задолжала более 180 тыс. рублей за коммунальные платежи.