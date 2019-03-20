Якутия бунтует: массовые беспорядки из-за мигрантов

Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу. Инцидент произошел ночью 17 марта. Злоумышленник силой затащил якутянку в салон своей машины, отвез в гараж и изнасиловал.

После этого он оставил свою жертву в автомастерской под наблюдением двух знакомых. Однако как только мужчины уснули, женщина сбежала и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

«По обращению женщины была начата процессуальная проверка, и при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение злоумышленника», — сообщали в Следственном комитете по Республике Саха.

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Им оказался 23-летний таксист, приехавший в Якутск из Киргизии на заработки. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и части 1 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Мужчину поместили под стражу на время предварительного расследования. В ходе допроса он полностью признал свою вину и дал силовикам подробные показания.

Следователи также возбудили уголовное дело о «Незаконном лишение свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору» в отношении приятелей насильника, которые охраняли якутянку в автосервисе. Расследование дела продолжается.

Между тем горожане, узнав об истории с изнасилованием, в тот же день организовали стихийный митинг против выходцев из стран Средней Азии. По данным «Якутия.Инфо», в нем приняли участие несколько сотен человек. Возмущенные люди вышли на главную площадь Якутска, требуя от властей положить конец незаконной миграции в республике.

Волнения не прекратились и на следующий день. 18 марта в спорткомплексе «Триумф» прошел второй митинг, на который пришли уже около пяти тысяч человек. Как сообщил РИА «Новости» директор спорткомплекса Павел Пинигин, на мероприятии были не только жители Якутска, но и те, кто проживает в соседних районах. На акции также присутствовали представители власти и правоохранительных органов.

«В первую очередь люди встали на защиту чести женщины. И это правильно. Каждый народ так бы поступил. Но никакого националистического подтекста не было: преступников должны наказать по всей строгости закона, неважно, какой они национальности», — заявил Пинигин.

На митинге также выступила мэр города Сардана Авксентьева. Она заявила, что силовики внепланово проверят все места, где могут работать нелегальные мигранты.

«Собравшиеся поддержали мое решение об инициировании внеплановых проверок предприятий общепита, оптовой и розничной торговли, служб такси на предмет соблюдения законодательства. Выбивая экономическую почву из-под ног таких псевдопредпринимателей и непрозрачного этнического бизнеса, мы сможем навести определенный порядок в данных вопросах», — заявила градоначальница.

Авксентьева подчеркнула, что проверки не коснутся тех, кто работает или ведет бизнес на законных основаниях, уважает культуру Якутии и не нарушает российские законы.

Тем временем местные жители решили устроить свои проверки. Они обернулись массовыми погромами овощных ларьков, продавцами которых являются мигранты.

Полиция задержала группу агрессивно настроенные злоумышленников. «Начальник полиции Якутска сообщает, что молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы. Он напоминает, что любое противоправное деяние ведет к административной либо уголовной ответственности. Оперативная обстановка в столице под контролем», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе регионального МВД.

Руководитель киргизской диаспоры в Якутске Жазбек Бекболиев также пожаловался на избиение и оскорбление своих соотечественников. Он заявил, что как минимум пять человек пострадали из-за агрессии якутов.

По данным местных СМИ, в Якутии действительно активно процветает нелегальный бизнес в сфере мелкой торговли. После истории с изнасилованием он оказался под угрозой истребления.

Представитель Госсобрания Республики Саха Любомир Михайлов специально проехал по основным торговым точкам и заметил, что мигранты «попрятались».

«Овощи не купишь — все ларьки закрыты, автобусы ходят с перебоями, в автомастерских нет персонала. Но дело не в страхе быть избитым. Просто никто не хочет попасть под депортацию», — пояснил чиновник.

Об экономических предпосылках протестов позже заявила и мэр Якутска в ходе встречи с делегацией из Киргизии. «Возникший в городе протест имеет главным образом экономические, а не националистические предпосылки», — заявила Сардана Авксентьева.

По ее мнению, главным механизмом в борьбе с подобного рода преступностью должно стать ужесточение мер против незаконной миграции и нелегального бизнеса. «Показательный факт: в здании автосервиса, куда насильно привезли женщину, пострадавшую от насилия, работали десять граждан из стран ближнего зарубежья, пятеро из них находились на территории РФ, в Якутии нелегально – с просроченными разрешениями, и не имели права работать», — заключила мэр Якутска.