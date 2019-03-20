Тайна раскрыта: о чем говорили пилоты разбившегося Boeing

Опубликованы записи переговоров пилотов индонезийского Boeing 737, упавшего в октябре прошлого года в Яванское море. Как сообщает Reuters со ссылкой на трех анонимных источников, в первые минуты после взлета экипаж доложил диспетчеру о возникшей «проблеме управления полетом». После этого командир судна индийского происхождения Бхавье Сунейя попросил второго пилота проверить справочное руководство, которое содержит инструкции для внештатных ситуаций.

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Тот пролистал инструкцию и не смог найти решение проблемы. В это время автоматическая система MCAS, установленная на моделях Boeing 737 MAX 8 и 9, опустила нос самолета вниз. К изучению справочника приступил командир самолета. «Это похоже на ситуацию, когда вы ответили лишь на 75 вопросов теста из 100, а время уже на исходе. В таких жестких условиях тайм-аута у вас начинается паника», — заявил один из собеседник агентства.

Когда экипажу стало ясно, что судно уже не спасти, капитан молчал. Второй пилот — индонезиец Цинь Цзяо Цзун — перед крушением произнес лишь «Аллах Акбар».

«Они думали только о скорости и высоте. Это было единственное, о чем они говорили во время падения», — отметил источник. Reuters подчеркивает, что система MCAS разработана, чтобы стабилизировать воздушное судно после взлета. Как поясняют эксперты, она включается автоматически, если авиалайнер в режиме ручного управления слишком резко набирает высоту, что чревато потерей подъемной силы и скорости.

Нос самолета немного опускается вниз, чтобы судно под действием силы тяжести вновь набрало скорость. Эксперты полагают, что MCAS может неправильно оценивать положение самолета и опускать нос тогда, когда это не требуется. Чтобы ее отключить и перевести самолет вновь в ручное управление, нужно быстро понять, какая именно проблема возникла, и отключить автоматику специальной кнопкой на штурвале.

Компания Boeing сообщила авиаперевозчикам, что система может привести к нырку, неожиданно опустив нос самолета при выключенном автопилоте, лишь в ноябре 2018 года. Таким образом, на момент возникновения проблемы в индонезийском Boeing 737 пилоты ничего не знали об этой особенности поведения их судна. Один из источников издания подтвердил, что экипаж в кабине не догадывался о причинах возникновения проблемы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Boeing 737 MAX, принадлежащий Lion Air, мог разбиться накануне, если бы не счастливая случайность. Во время выполнения рейса Бали — Джакарта экипаж индонезийского лайнера потерял контроль над воздушным судном таким же образом, как и их коллеги на следующий день.

В тот раз в кабине пилотов находился еще один летчик, который был не при исполнении обязанностей, но именно он смог верно определить причину сбоя и посоветовал командиру отключить механизм, который опускает нос по команде системы MCAS.

Источники, близкие к расследованию крушения, сообщают, что неполадки, возникшие на борту 28 октября идентичны тем, которые, предположительно, привели к катастрофе на следующий день. После катастрофы Boeing 737 два профсоюза пилотов США обратили внимание на то, что принципы работы MCAS недостаточно прописаны в их инструкциях и не прорабатываются на тренировках.

Через полгода самолет этой же модели авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. В результате погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации BEA 19 марта заявило, что бортовой самописец самолета, потерпевшего крушение в Эфиопии, показывает «явное сходство» с катастрофой Boeing компании Lion Air.

После трагедии корпорация Boeing рекомендовала остановить эксплуатацию более 370 самолетов Boeing 737 MAX на неопределенный срок. За два дня после эфиопской катастрофы более 30 авиакомпаний отказались от использования этих лайнеров. Росавиация бессрочно запретила полеты Boeing 737 MAX — вопрос снятия санкции будет обсуждаться после публикации результатов расследования катастроф.