Нелетный год: самолеты в России стали падать чаще

В России число жертв авиакатастроф увеличилось в 2,5 раза в 2018 году. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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В течение прошлого года в стране произошло 42 авиапроисшествия — в том числе 22 катастрофы, в результате которых погибли 128 человек. В документе отмечается, что чаще всего причиной авиакатастроф становился человеческий фактор, в том числе некачественная подготовка экипажа, технического персонала и аэродромных служб. Для сравнения в 2017 году произошло 39 авиапроисшествий, жертвами которых стали 51 человек.

Таким образом, Россия лидирует по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Число жертв выросло более чем в два раза и среди всех государств-участников соглашения. В происшествиях со всеми видами авиации — гражданской, коммерческой, общего назначения — погибли 164 человека, в то время как в 2017 году количество жертв составило 74 человека, отмечается в докладе.

Зампредседателя МАК Сергей Зайко отметил, что 2018 год стал антирекордным по количеству ЧП с воздушными суднами для России. Так, за первые пять месяцев прошлого года в результате авиакатастроф в нашей стране погибли 80 человек и еще 85 пострадали. За аналогичный период времени в 2017 году погибли пять человек и еще пять получили травмы.

«По данным IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта, — «Газета.Ru»), за 2017 год количество авиационных происшествий на миллион полетов в коммерческой авиации в регионе СНГ составило 4,13. В Северной Америке — 0,57, в Европе — 0,67. Больше, чем в РФ, происшествий только на африканском континенте — 6,87. Хотя нужно признать, что предыдущие пара-тройка лет были весьма удачными для российской гражданской авиации, где нам посчастливилось не получить ни одного происшествия на тяжелых транспортных самолетах при пассажирских перевозках. К сожалению, 2018 год прервал эту краткую передышку», — заявил он «Коммерсанту».

Зайко также рассказал, что при современном уровне развития авиатехники роль человеческого фактора в катастрофах снижается.

При этом возникает другая проблема: пилоты все больше внимания должны уделять не управлению самолетом, а мониторингу систем и вмешательству по мере необходимости.

Эти задачи являются принципиально разными — «процессуально, физически, физиологически», подчеркнул Зайко. «Соответственно должны быть и другие подходы к организации, подготовке пилотов, системе индикации и т. д. Растущий уровень автоматизации приводит к необходимости фундаментально переопределить всю систему человек — самолет — среда, по крайней мере до того, как мы перейдем к полностью беспилотной авиации, что рано или поздно произойдет, нравится это кому-то или нет», — сказал он.

Самой крупной авиакатастрофой в 2018 году стало крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Трагедия произошла в феврале во время того, как самолет выполнял рейс Москва — Орск.

Судно разбилось всего через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово», в результате чего погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа. После расшифровки бортовых самописцев упавшего самолета специалисты МАК сообщили, что причиной крушения стали неверные действия экипажа. Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего в ходе набора высоты произошло их обледенение. Датчики стали показывать неверные сведения о падении скорости, и пилот стал разгонять самолет, переведя его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость.

1 сентября авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Utair при аварийной посадке выкатился за пределы ВПП и рухнул в русло реки. Стойки шасси и крыло самолета разрушились, левый двигатель загорелся. Экипаж пассажирского судна начал самостоятельно эвакуировать пассажиров еще до приезда спасателей и пожарных. Об этом говорит аудиозапись переговоров летчиков самолета с диспетчером аэропорта Сочи.

Во время последнего разговора один из членов экипажа заявляет, что авиапассажиров начали экстренно выводить из самолета, и при этом взволнованно кричит: «Мы горим».

На борту самолета, летевшего рейсом Москва — Сочи, находились 164 авиапассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, оказывавший помощь при эвакуации, несмотря на все усилия медиков, умер от сердечного приступа.