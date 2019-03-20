Прогноз не радует: когда в Москву придет весна

Настоящая весна придет в Москву не раньше середины апреля, заявил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что к этому времени температура воздуха в столице поднимется до +13...15°C.

Сегодня же, по словам синоптиков, погода остается неблагоприятной — несмотря на то что температура превышает климатическую норму на три градуса.

Так, в среду в столице ожидается облачная погода, небольшой дождь и до +7°C в дневное время. Ветер 20 марта будет западный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

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В ночь на четверг, 21 марта, столбики термометров ночью опустятся ниже нуля, что приведет к образованию гололедицы. Днем в столице будет до +4 °C. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

«В пятницу днем облачно и местами небольшой дождь, температура не изменится — +2...+4 °C. В субботу дождя будет больше, за счет этого дневная температура будет на один-два градуса ниже, чем накануне. И ветер будет более плотный, 5-10 м/с», — заявили в «Фобосе».

По словам Романа Вильфанда, дожди в Москве сохранятся до конца недели. Их интенсивность снизится лишь к понедельнику, 25 марта. Тем не менее, считает научный руководитель Гидрометцентра, поворот на весну уже произошел в столице. В ближайшую неделю в городе может растаять снежный покров. При этом в пригородах и лесах снег может пролежать вплоть до середины апреля.

Отметим, что на сегодня высота сугробов в Москве составляет 16 см. По данным «Фобос», самые высокие зафиксированы в районе Тушино — 25 см. «В столице осадки будут носить кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться до +6...7 °C. И только во вторник и четверг, когда облаков станет больше, температура понизится на 2-3 градуса.

Столь мощное потепление знаменует собой приход метеорологической весны. Атлантический поток будет нести на каждый квадратный метр поверхности около 6000 кДж тепловой энергии. Этого хватит, чтобы растопить 17-20 кг снега.

Сейчас на улицах столицы лежат сугробы высотой 21 см, или 147 кг на кв. метр снега. Нетрудно подсчитать, что уже в начале следующей недели Москва окончательно распрощается с этой приметой зимы», — отметили в центре погоды.

Ранее в «Фобосе» отмечали, что климатическая весна придет в столицу 25 марта. Запаздывает она исключительно из-за большого количества снега — показатели превышают норму в полтора раза. Синоптики отмечают, что есть понятие фенологической весны — времени, которое связывают с прилетом грачей на поля в поисках корма. Такой период обычно наступает 14-15 марта.

«Однако в этом году запасы снега примерно в полтора раза превышали обычную норму, и сейчас на полях слой снега еще около 20-30 сантиметров, поэтому фенологическая весна опаздывает. Хотя температура воздуха сейчас близка к климатической норме», — пояснили в «Фобосе».

Тем временем в лаборатории климатологии Института географии РАН прогнозируют, что холода вернутся в Москву в апреле и мае.

Там напомнили, что такая тенденция называется «возвратным похолоданием» — она похожа на бабье лето, традиционно случающееся осенью.

«Это связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны. Поэтому с очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето — осенью», — заявил агентству «Москва» завлабораторией климатологии Владимир Семенов.

Примечательно, что во вторник, 19 марта, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в апреле в ряде российских регионов столбики термометров опустятся до -20°C, а при ночном похолодании в некоторые дни до -30°C.

Специалист позже отметила, что речь идет о северных районах — в частности о Якутии. Однако расслабляться не стоит и тем, кто живет южнее. Так, на севере Центрального региона — к примеру, в Тверской области — апрельские ночи также уйдут в «минус». Жителям центра России по ночам стоит ждать температуру до -10°C.