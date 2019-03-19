Весна не пришла: в апреле будет минус 30

Гидрометцентр напугал россиян 30-градусными морозами в апреле: как рассказала заведующая лабораторией учреждения Людмила Паршина «Российской газете», в ряде регионов России температуры в этот весенний месяц будут до -20 градусов, а при похолоданиях в отдельные ночи до -30 градусов. Однако большинству жителей нашей страны огорчаться не стоит — речь идет о северных районах, в частности о Якутии, где люди традиционно не привыкли ждать милостей от природы.

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Впрочем, не стоит расслабляться и тем, кто живет южнее: периоды похолодания ожидаются и там. На севере Центрального региона — например, в Тверской области, в периоды похолодания по ночам температура будет опускаться до минусовых значений. Гидрометцентр обещает жителям центра России, что по ночам столбики термометров будут опускаться до -5 и даже до -10 градусов: можно ли уже убирать на дальнюю полку шапки и теплые подштанники — это еще большой вопрос, хотя мы все уже мечтаем это сделать.

Южанам повезло больше: на юге Центрального региона — в Белогородской, Воронежской, Тамбовской областях — днем в апреле +9…+14 градусов, ночью уже почти без заморозков, 1-6 градусов тепла. От заморозков до -7 не защищены жители и этих областей, однако они уже будут, скорее, исключением.

А вот некоторые северные территории ждет и вовсе необычайно теплый апрель: температура выше климатической нормы ожидается в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, на Таймыре, на севере Туруханского района Красноярского края, на северо-востоке Якутии и на Чукотке. Здесь будет на градус и более теплее, чем обычно. В частности, в Салехарде средняя температура в апреле составляет -9 градусов, а вот в 2019 году второй месяц весны, по данным портала Accuweather, порадует жителей региона температурами, которые составят -2, -4, -6, и все это – уже в середине месяца.

В Москве апрельская температура тоже обещает быть чуть выше нормы, составляющей +5,8 градуса. Если в начале месяца столбики термометров будут подниматься ненамного выше нулевой отметки, то к концу уже перевалят за +10.

Холоднее обычного будет только в прибрежных районах центра и на севере Хабаровского края.

За тем, как на территории России борются зима с весной, интересно следить уже сейчас. Нынешний март в Сибири выдался необычно теплым — приезжая в Москву из Омска, например, сибиряки с удивлением обнаруживают, что в столице холоднее, чем в их суровом, но прекрасном крае.

И действительно, в минувшие выходные погода в Сибири дала повод для удивления — здесь были установлены новые температурные максимумы.

Так, в Иркутске оказался побит рекорд XIX века — если в 1887 году в марте здесь была зафиксирована температура 9,7 градуса, то 17 марта 2019 года столбики термометров подняли до отметки +10,5.

Впрочем, радоваться оказалось рано: в понедельник 18 марта зима вернулась в Прибайкалье, обрушившись на район сильнейшими снегопадами. Столбики термометров резко опустились до 0 градусов: снежные заряды, порывистый ветер, гололедица огорчили уже расслабившихся было жителей Прибайкалья — дело дошло до массовых ДТП, поскольку водители не справлялись с управлением на дорогах, превратившихся в каток. Снегопады были непродолжительными, но не везде. На перевале Хамар-Дабан за 12 часов выпало 26 мм — это почти половина месячной нормы. Как отмечает портал «Метеовести», такого не было за весь период метеорологических наблюдений.

Обновились температурные максимумы и на юге Дальнего Востока. В Приморье столбики термометров поднялись до +17, в Еврейской автономной области было +14,5, в Хабаровском крае — до +12. Однако и сюда вернется похолодание — его принесет циклон. Начиная с четверга, 21 марта, здесь будет 0 градусов, ожидаются метели и снегопады, которые принесут арктические воздушные массы. Хорошая новость — это ненадолго: в пятницу и субботу тучи рассеются и тепло начнет возвращаться.