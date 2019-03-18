«Не нужен такой ребенок»: из-за чего умер мальчик-маугли

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, который 12 марта скончался от остановки сердца в квартире в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности» по материалам ранее проведенной доследственной проверки», — сообщила Иванова.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что мать погибшего ребенка якобы почти не появлялась дома, а бабушка каждый день приносила в дом по мешку с мусором.

По данным ТАСС, мальчик жил в захламленной квартире, с ним мало гуляли и плохо кормили. 12 марта у него внезапно остановилось сердце, и врачи не смогли его спасти.

«Мальчиком они почти не занимались. При этом в квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что ребенок состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Об условиях содержания мальчика также рассказала москвичка, проживающая в соседней квартире. «Мама приносила каждый вечер с помойки много мешков с мусором. То есть там реально была квартира захламлена до тех пор, пока у нас не стали бегать по дому тараканы и мыши. Приезжало из муниципалитета несколько грузовиков. На протяжении суток или даже двух вывозили мусор. Квартира не может быть таких размеров, сколько они вывезли», — заявила она Mash.

Тем не менее, по словам матери мальчика, за ребенком осуществлялся надлежащий уход — он регулярно наблюдался у врачей. Об этом женщина рассказала следователям. «Предварительно со слов матери установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в московском управлении СК.

Там отметили, что силовики продолжают проверять сведения об условиях жизни ребенка, ранее опубликованные в СМИ.

По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, 12 марта — как только ребенку стало плохо — его родственники вызвали скорую помощь. «Та информация, которую мы уже получили из СК, свидетельствует о том, что мальчик умер от тех заболеваний, которые у него были. Это не одно заболевание, их несколько. Бабушка своевременно вызвала скорую помощь, когда мальчику было плохо, ему была оказана медицинская помощь», — отметила чиновница.

Потяева предположила, что если бы ребенок жил в других условиях, история могла завершиться не так трагично. «Но, может быть, это действительно необратимые процессы в его организме. В любом случае помощь ему была оказана своевременно, «скорая» была вызвана», — подчеркнула она.

Отсутствие жалоб на содержание ребенка ранее также подтвердили и сотрудники органов опеки. «Ребенок находился у мамы. Он жил в хороших условиях. У нас была информация об этом», — заявил представитель соцслужбы РЕН ТВ.

Врачи, осмотревшие тело семилетнего мальчика, не выявили на нем признаков насилия. По данным медиков, ребенок страдал аутизмом. Он выглядел на три года моложе своего возраста, не ходил и не мог самостоятельно сидеть.

Медики, прибывшие по вызову в квартиру на юго-востоке Москвы, заметили, что в доме не работала ни одна лампочка. Окна квартиры были завешаны тряпками. «Квартира, конечно, асоциальная, но не как у алкоголиков или наркоманов — отходов, мусора, бутылок и шприцев нет. Но пол грязный, воздух спертый, помещение давно не проветривалось», — заявил в свою очередь полицейский, осмотревший квартиру в рамках проверки, его цитирует «МК».

Тем временем, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, незадолго до смерти ребенка его родители запустили процесс развода. «Они судились по вопросу о том, с кем его оставить после расторжения брака. Отец неоднократно обращался в органы опеки, однако о том, какие они приняли меры, пока информации нет», — пояснил собеседник агентства.

Как рассказала «МК» мать мальчика, отец бросил их семью сразу после того, как узнал диагноз сына. «Он бросил нас, когда сыну исполнилось три года. Узнав диагноз, он сказал, что ему не нужен такой ребенок», — сообщила она.

Женщина отметила, что изначально отец ребенка выплачивал порядка 30 тыс. рублей в качестве алиментов, однако со временем сумма уменьшилась до 7-8 тыс. рублей. «Я еле сводила концы с концами, работать мне нельзя — ребенку нужен постоянный уход, плюс моя 70-летняя мама тоже страдает тяжелым заболеванием. Поэтому жили мы бедно, но не на свалке, как все пытаются представить», — рассказала мать погибшего ребенка журналистам.

За несколько дней до гибели семилетнего мальчика сотрудникам МВД удалось спасти другого ребенка, который жил в похожих условиях. 10 марта в захламленной московской квартире была обнаружена полуголая пятилетняя девочка, которая бегала среди груд мусора и бытовых предметов. У ребенка отсутствовали социальные навыки: она не могла разговаривать и отказывалась идти на контакт. Более того, в ее шею вросла пружинная резинка для волос.

Позже ребенка госпитализировали в Детскую клиническую больницу им. Башляевой. По словам главврача медучреждения Исмаила Османова, спустя несколько дней девочка пошла на поправку. У нее появился аппетит, она стала идти на контакт с людьми и даже произнесла слово «тапочки».

«Трудно сейчас планировать выписку, здесь нужно максимально провести социально-психологическую реабилитацию, но я думаю, что сильно не будем задерживать - надеемся, что на этой неделе, если все будет благополучно», — сообщил Османов в понедельник, 18 марта.

Мать девочки-маугли на данный момент заключена под стражу. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».