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Расстрел людей в трамвае: преступники в бегах. ОНЛАЙН

Стрельба в нидерландском Утрехте, есть погибшие — онлайн

Неизвестные открыли огонь по пассажирам трамвая в голландском городе Утрехт. По данным СМИ, погиб как минимум один человек, несколько получили ранения. Местные силовики не иключают версию теракта. Близлежащие улицы оцеплены. Злоумышленники скрылись с места происшествия. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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15:23

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал атаку в Утрехте «очень тревожной». Для расследования обстоятельств трагедии создана кризисная группа, отметили в национальном центре по борьбе с терроризмом.

15:10

В полиции подтвердили гибель одного человека в результате стрельбы на трамвайной станции. Местные СМИ тем временем публикуют снимки с места ЧП, на которых видно, как на трамвайных путях лежит тело женщины, накрытое простыней.

Голландская газета Algemeen Dagblad в свою очередь сообщает, что местная жительница получила несколько огневых ранений в грудь.

Нидерланды, стрельба, Утрехте
Piroschka Van De Wouw/Reuters
14:55

Как сообщает агентство NOS News, силовики окружили здание, где может находиться предполагаемый преступник. Полиция просит жителей Утрехта не приближаться к месту происшествия. Руководство местных школ призвали не выпускать детей из здания и держать двери закрытыми.

14:47

Полиция Утрехта не исключает версию теракта при нападении в трамвае. Уровень террористической угрозы в Нидерландах повышен до максимального.

14:38

По словам свидетеля трагедии Джимми де Костера, после нескольких выстрелов он увидел лежащую на земле женщину 20-35 лет, которая кричала: «Я ничего вам не сделала». Очевидца цитирует местный телеканал RTV Utrecht.

14:33

Вот так выглядит трамвай, в котором произошла атака. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции, а также аварийные службы.

14:29

По данным местных силовиков, инцидент произошел в 10.45 по местному времени (12.45 мск) — близ остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября». СМИ сообщают, что стрелков было несколько. Очевидцы отмечают, что после атаки они разбежались в разные стороны по двое. Окрестности оцеплены, полицейские разыскивают злоумышленников.

14:25

В нидерландском городе Утрехт неизвестные открыли стрельбу на трамвайной станции. По данным метсного агентства ANP, в результате атаки погиб как минимум один человек. Еще несколько получили ранения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.