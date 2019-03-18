Расстрел людей в трамвае: преступники в бегах. ОНЛАЙН

В полиции подтвердили гибель одного человека в результате стрельбы на трамвайной станции. Местные СМИ тем временем публикуют снимки с места ЧП, на которых видно, как на трамвайных путях лежит тело женщины, накрытое простыней.

Голландская газета Algemeen Dagblad в свою очередь сообщает, что местная жительница получила несколько огневых ранений в грудь.