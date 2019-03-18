Расстрел людей в трамвае: преступники в бегах. ОНЛАЙН

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал атаку в Утрехте «очень тревожной». Для расследования обстоятельств трагедии создана кризисная группа, отметили в национальном центре по борьбе с терроризмом.
В полиции подтвердили гибель одного человека в результате стрельбы на трамвайной станции. Местные СМИ тем временем публикуют снимки с места ЧП, на которых видно, как на трамвайных путях лежит тело женщины, накрытое простыней.
Голландская газета Algemeen Dagblad в свою очередь сообщает, что местная жительница получила несколько огневых ранений в грудь.
Как сообщает агентство NOS News, силовики окружили здание, где может находиться предполагаемый преступник. Полиция просит жителей Утрехта не приближаться к месту происшествия. Руководство местных школ призвали не выпускать детей из здания и держать двери закрытыми.
Полиция Утрехта не исключает версию теракта при нападении в трамвае. Уровень террористической угрозы в Нидерландах повышен до максимального.
По словам свидетеля трагедии Джимми де Костера, после нескольких выстрелов он увидел лежащую на земле женщину 20-35 лет, которая кричала: «Я ничего вам не сделала». Очевидца цитирует местный телеканал RTV Utrecht.
Вот так выглядит трамвай, в котором произошла атака. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники антитеррористического подразделения полиции, а также аварийные службы.
По данным местных силовиков, инцидент произошел в 10.45 по местному времени (12.45 мск) — близ остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября». СМИ сообщают, что стрелков было несколько. Очевидцы отмечают, что после атаки они разбежались в разные стороны по двое. Окрестности оцеплены, полицейские разыскивают злоумышленников.
В нидерландском городе Утрехт неизвестные открыли стрельбу на трамвайной станции. По данным метсного агентства ANP, в результате атаки погиб как минимум один человек. Еще несколько получили ранения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.