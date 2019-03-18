Трагедия на Сямозере: экс-директору лагеря вынесли приговор

Экс-директор карельского лагеря «Сямозеро» Елена Решетова приговорена к 9,5 года колонии общего режима. Аналогичный срок получил ее заместитель Вадим Виноградов. Они руководили лагерем летом 2016 года, когда в результате прогулки по озеру погибли 14 детей. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета России, поступившем в «Газету.Ru».

Реклама

Решетова и Виноградов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статьи 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Инструктора «Сямозера» Валерия Круподерщикова также признали виновным по статье 125 УК РФ. Его осудили на восемь месяцев колонии-поселения, однако из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания.

«Следствием и судом установлено, что фигуранты из числа сотрудников лагеря не организовали надлежащим образом детский отдых в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам детям, требованиям безопасности жизни и здоровья», — отметили в СК.

Всего в уголовном деле шесть фигурантов. Трое оставшихся — инструктор Павел Ильин, бывший глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович — были оправданы судом. Их вину сочли недоказанной.

Потерпевшими по делу признаны 57 человек, сообщили в СК. «В качестве свидетелей допрошено более 1500 свидетелей, более 500 из которых являются несовершеннолетними. Приняты меры по обеспечению приговора обвиняемым, а также обеспечению гражданских исков путем ареста имущества обвиняемых», — добавили в ведомстве.

Напомним, что 18 июня 2016 года дети из Москвы, приехавшие на летние каникулы в лагерь «Сямозеро», вместе с инструкторами отправились на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек — 47 детей и четверо взрослых. Во время прогулки по водоему начался шторм, поднялись высокие волны. В итоге два каноэ с детьми вынесло в открытую воду, а надувное судно с их товарищами прибило к одному из островов. В результате оба каноэ опрокинулись. Подростки пытались доплыть до берега, однако из-за шторма и холодной воды сделать это смогли не все. Трагедия унесла жизни 14 детей 2002-2004 годов рождения.

«Поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру.

При этом сотрудники лагеря, не обладающие необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики и навыками поведения в экстремальной ситуации, не учли, в том числе погодные условия. Все это обусловило гибель 14 детей.

Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не предпринял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии», — говорится в заявлении СК.

Одна из участниц прогулки по озеру, которой удалось выжить, собственноручно вытащила на берег двоих детей. Еще пятеро выбрались из воды с ее помощью. Школьница прошла несколько километров пешком до ближайшего поселка Кудам — там она рассказала о трагедии местным жителям, которые вызвали на место ЧП экстренные службы. В результате спасательная операция началась лишь спустя три дня после трагедии — 19 июня 2016 года.

26 детей, которые плыли на надувном плоту, два дня ночевали на острове и не знали, что две другие лодки перевернулись во время шторма. Впоследствии их эвакуировали. Всего были спасены 33 школьника. К поискам привлекли более 400 человек, 64 единицы техники – в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.

Спасенных детей доставили в медучреждения Петрозаводска. У них были диагностированы переохлаждения и многочисленные травмы. На следующий день после спасения, 20 июня, всех школьников на самолете Ан-148 МЧС доставили на лечение в Москву.

По факту ЧП был возбужден ряд уголовных дел. Выяснилось, что глава «Сямозера» Елена Решетова скрывала трагедию. Когда ее заместитель Вадим Виноградов рассказал, что к одному из островов прибило плот, женщина приняла решение не сообщать об этом в МЧС и попытаться спасти детей своими силами. Однако к тому моменту, когда приятели Решетовой на лодках приплыли к месту трагедии, многие дети уже были мертвы.

Обвинения в халатности также предъявили фельдшеру карельской больницы. По данным следствия, во время дежурства она проигнорировала звонок ребенка, который сообщил о ЧП. Медик не предала его словам значения и даже не зафиксировала сообщение в журнале. В апреле 2017 года фельдшера приговорили к трем годам колонии-поселения. Приговор вступит в силу, когда ее дочери исполнится 14 лет.