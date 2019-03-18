Не смогли разбудить: ребенок-маугли умер в куче мусора

В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что ребенок почти никогда не выходил из заваленной мусором квартиры, в которой скончался. В этом жилище мальчик жил с матерью и бабушкой. Он не получал нужной пищи.

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«Мама приносила каждый вечер с помойки много мешков с мусором. То есть там реально была квартира захламлена до тех пор, пока у нас не стали бегать по дому тараканы и мыши. Приезжало из муниципалитета несколько грузовиков. На протяжении суток или даже двух вывозили мусор. Квартира не может быть таких размеров, сколько они вывезли», — заявила одна из соседок, ее цитирует телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, ребенок скончался 12 марта. Его мать, услышав хрип в соседней комнате, попыталась разбудить мальчика, однако не смогла — у него остановилось сердце.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что родители ребенка находятся в процессе развода. «Они судились по вопросу о том, с кем его оставить после расторжения брака. Отец неоднократно обращался в органы опеки, однако о том, какие они приняли меры, пока информации нет», — отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку, в рамках которой были опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи. По неподтвержденным данным, ребенок мог страдать психическим расстройством.

Всего за два дня до гибели мальчика-маугли сотрудникам МВД удалось спасти другого ребенка в похожей ситуации. В захламленной московской квартире обнаружили пятилетнюю девочку, сидящую среди гор мусора и бытовых предметов. У нее отсутствовали социальные навыки, а на шее была зафиксирована вросшая в кожу резинка для волос.

По заявлениям соседей семьи, в которой росла девочка, ранее они уже вызывали участкового и сотрудников органов опеки из-за того, что мать ребенка якобы уделяла недостаточно внимания дочери. К тому же, по их словам, из квартиры постоянно раздавался детский плач.

Против 47-летней матери девочки Ирины Гаращенко возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Но она себя виновной в случившемся не считает и предполагает, что ее могли оговорить недоброжелатели. Такими могли оказаться три ее приятельницы.

«Они алкоголички, лечились даже. Мужей у них нет, но есть по ребенку. Я им помогала, убиралась у них бесплатно, за их детьми присматривала. А мне какая разница — с одним гулять на улице или с четырьмя? В последнее время я с ними не общалась. Им, наверное, не нравилось, что у меня Дмитрий [мужчина, который предложил Ирине переехать к нему — «Газета.Ru»] появился. Мне другая подружка говорила: «Ты перестала им водку и сигареты носить, перестала мыть их квартиры и смотреть за их детьми. Будь готова — будет шоу». Вот, может, это шоу и случилось», — рассказала Гаращенко газете «МК».

Сама она утверждает, что не пьет и не употребляет наркотики. Она также заверяла корреспондента издания, что ее дочь, которую СМИ прозвали «маугли», развивается нормально: знает буквы и умеет считать до десяти.

«В коробке есть книга ее любимая — азбука, пусть дадут ей, она прочитает все буквы. Я успела научить. Считать только научилась пока до десяти. Любимые ее игрушки — шарики и мячики — могла посчитать. Зачем выставляют все так, будто она маугли?!» — возмутилась женщина.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников приводил слова Гаращенко, которая утверждала, что ее пятилетняя дочь перестала разговаривать исключительно из-за стресса. Женщина предположила, что девочка замолчала, потому что «просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь».

Гаращенко подтвердила, что проблемы с гигиеной у ее дочери были из-за того, что в квартире за долги часто отключали свет и воду. «Я платила, но деньги куда-то не туда поступали», — заявила арестованная мать «МК». В то же время, по ее словам, на момент обнаружения девочки свет и вода в квартире работали. Это подтвердил представитель префектуры Северного административного округа (САО) Москвы Марина Копылова. Она отметила, что коммуникации не были отключены, несмотря на то что долг по квартплате превышал 600 тыс. рублей.