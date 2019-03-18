Ложная тревога: когда в Москву придет весна

В понедельник, 17 марта, Москва попадет в теплую часть антициклона — в столице наступит долгожданное потепление. Днем температура поднимется до +6°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду без значительных осадков. Об этом сообщили в центре «Фобос».

Ветер ожидается юго-восточный, 5-9 м/с. Временами возможны порывы до 14-15 м/с, поэтому температура воздуха будет ощущаться на несколько градусов ниже.

В ночь с понедельник на вторник столбики термометров опустятся до 0…+2°С. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. 19 марта, во вторник, дневная температура сохранится на уровне +5°С. В Москве пройдут дожди — ветер ожидается западный, 2-5 м/с. Ночью похолодает до +2°С. Атмосферный фон приблизится к норме — 749 мм рт. ст.

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В среду будет солнечно — днем синоптики прогнозируют до +6°С. Осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до +1°С. Ветер западный, 3-6 м/с. Атмосферное давление увеличится до 752 мм рт. ст.

Самым холодным на неделе окажется четверг, 21 марта. В Москве похолодает до +2°С. Ожидается пасмурная погода — местами пройдет мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с. В ночь на пятницу температура опустится до -7…-2°С. Атмосферный фон — 755 мм рт. ст.

В пятницу, 22 марта, осадки продолжатся — в столице пройдет дождь. Дневная температура прогнозируется на уровне +5°С. Ночью она опустится до -4…+1°С. Ветер идеален для прогулок — его скорость не превысит 1-5 м/с. Атмосферное давление практически не изменится — 754 мм рт. ст.

Ранее в центре «Фобос» сообщали, что самый теплый день с начала 2019 года был зафиксирован 9 марта — тогда столбики термометров поднялись до +6,5°С. В центре погоды отмечали, что с начала марта в столице выпало более 70% месячной нормы осадков — порядка 30 мм.

«Первая декада марта в Москве продолжила тенденции, заложенные ушедшим февралем. Как и положено в переходный период, она оказалась богата на циклонические вторжения, что сделало погоду преимущественно облачной и ветреной, и сырой. Наиболее сильными осадки были 5 марта, когда за сутки в осадкомеры метеорологов попало 7 мм небесной влаги», — отмечали в «Фобосе».

Cиноптики подчеркивают, что водность и плотность снега превышает норму, а значить таять он будет очень медленно. Полностью снежный покров в Москве растает к середине апреля.

«На городских территориях в Москве работают коммунальные службы, есть отопление, трубы, поэтому здесь снежный покров сойдет раньше. Но в среднем в столичном регионе это произойдет не ранее конца марта — начала апреля, а в лесах снег и вовсе задержится до 10-15 апреля», — заявил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик замечал, что несмотря на потепление в начале текущей недели, такую погоду пока нельзя будет назвать весенней. «Под весной я понимаю такую погоду, когда можно ходить без теплой верхней одежды. В течение ближайших пяти дней температура днем будет положительная, ночью — отрицательная», — пояснил Вильфанд.

Тем временем, по данным центра «Фобос», климатическая весна придет в Москву к 25 марта. Там добавили, что с начала марта выпала практически месячная норма осадков. «Поэтому вторая половина марта будет отличаться от первой, осадков будет меньше, солнца будет больше, и хотя весна из-за больших запасов снега немного запаздывает, но процессы в конце марта уже будут весенними — это середина третьей декады, примерно 25 марта», — сообщили в центре погоды.

Фенологическая весна — период, который связывают с прилетом перелетных птиц и выходом из спячки животных, — обычно наступает 14-15 марта, отметили в «Фобосе». Однако в этом году запасы снега в полтора раза превысили норму — из-за этого фенологическая весна опаздывает. При этом температура воздуха на данный момент близка к климатической норме.

Между тем в лаборатории климатологии Института географии РАН прогнозируют, что холодные массы вернутся в Москву в апреле и мае.

«Мы знаем, что осенью случается бабье лето. Похожие погодные тенденции случаются и весной и называются «возвратное похолодание». Это связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны. Поэтому с очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето — осенью», — сообщал агентству «Москва» завлабораторией климатологии Владимир Семенов.