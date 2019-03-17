Скандальные данные: что прояснили «черные ящики» Boeing

Крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines похоже на гибель однотипного самолета в Индонезии несколькими месяцами ранее. Об этом свидетельствуют данные с «черных ящиков» эфиопского лайнера, расшифрованные экспертами, сообщает Wall Street Journal.

«Следователи из Эфиопии и США заметили явные сходства между катастрофами рейса 302 Ethiopian Airlines и 610 Lion Air. Их изучат подробнее в ходе расследования, доклад по данным с бортовых самописцев опубликуют в течение месяца», — заявила глава эфиопского министерства транспорта Дагмавит Могес.

Конкретных деталей министр приводить не стала. При этом известно, что причиной крушения индонезийского самолета стали сбои в работе бортовых приборов.

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Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air вылетел из Джакарты в Панкалпинанг в октябре 2018 года. Он упал в Яванское море спустя 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, никто из них не выжил.

Расшифровка данных с самописцев показала, что во время рокового полета индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета. Речь идет о системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system). На прежних версиях своих самолетов Boeing ее не устанавливал, а о том, что она теперь есть на MAX корпорация уведомила авиакомпании лишь после трагедии в Индонезии, сообщает ФАН.

Эта система автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока. Однако в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении.

737-й «Боинг» Ethiopian Airlines разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта 2019 года. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.

При этом газета The Washington Post сообщает, что производитель самолетов Boeing мог самостоятельно сертифицировать Boeing 737 MAX 8 «по серым схемам». Такую версию выдвинул конгрессмен США Питер Дефацио.

Один из инженеров Boeing якобы проводил тестирование конкретной системы на MAX 8, а другой инженер этой компании выступал в качестве представителя Федерального управления гражданской авиации США и подписывал от имени американского правительства документы, что технология соответствует федеральным правилам безопасности. Отмечается, что в компании Boeing и в Управлении гражданской авиации отказались комментировать эти сведения.

Масла в огонь вокруг Boeing подлила также история с обучением пилотов этих авиалайнеров, сообщает The New York Times. Пилоты обычно готовятся к полетам на специально оборудованных симуляторах, имитирующих кабину реального самолета.. Однако многие пилоты Boeing 737 разбирались в управлении с помощью приложениях на планшетах.

В статье NYT указано, что для Boeing 737 MAX 8 еще не были построены симуляторы полетов в момент подготовки к эксплуатации.

«Они строили самолет и все еще дорабатывали его. Данные для создания симуляторов не были доступны до того момента, когда он уже был готов к полету»,

— сообщил представитель Southwest Pilots Association Грэг Боуэн.

13 марта президент Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. После этого акции компании сразу упали более чем на 3%. В Boeing заявили, что рекомендует остановить эксплуатацию 371 самолета этого типа по всему миру на неопределенный срок. За два дня более 30 авиакомпаний отказались от использования этих лайнеров и более 40 стран закрыли воздушное пространство, передает НСН.

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны спустя сутки, 14 марта. Запрет действует бессрочно до принятия соответствующего решения регулятора. Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — 7, 8 и 9 — авиакомпании, включая российские S7, «Якутские авиалинии», «Аэрофлот», китайские AirChina, China Airlines, а также «Катарские авиалинии», Flydubai, United Airlines и другие. Ранее о планах дополнить свой авиапарк самолетами Boeing 737 MAX 8 заявлял лоукостер «Победа».