Огонь на Елисейских полях: как громили Париж

Восемнадцатая акция протеста «желтых жилетов» во Франции прошла в субботу, 16 марта – в этот день исполнилось два месяца с тех пор, как по всей Франции прошли первые демонстрации в знак протеста против повышения цен на топливо. Для участников движения она была знаковой, как и для полицейских.

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Если первые готовились вернуть себе Триумфальную арку, то вторые ожидали эскалации насилия. Что и произошло: к концу дня президент Франции Эммануэль Макрон вернется из кратковременного отпуска на горнолыжном курорте, бутики на Елисейских полях окажутся разгромленными, в полицейских участках будут составлять протоколы на 192 участников демонстрации, а в твиттере будут шутить о том, что «желтые жилеты» испортили Макрону отдых.

О том, что целью «желтых жилетов» станут Триумфальная арка на площади Этуаль, куда в последнее время их не подпускали, и Елисейские поля, участники движения предупредили заранее. В связи с этим для охраны порядка в Париже были мобилизованы 5000 жандармов, направивших свои силы на выстраивание кордона вокруг правительственных зданий.

Это решение вряд ли одобряют сейчас в бутиках, кафе и ресторанах, расположенных на Елисейских полях, потому что к концу дня они оказались перед необходимостью подсчитывать убытки – именно на них оказался направлен гнев протестующих. Правда, «желтыми жилетами» тех, кто в ходе акции принялся бить витрины магазинов, грабить заведения и устраивать поджоги, теперь не называют. Для СМИ и властей это – хулиганы: тех, кто сочувствует «желтым жилетам» парижская жандармерия попросила дистанцироваться от агрессивных молодых людей в масках и черных худи еще в самом начале дня.

«Желтые жилеты» начали собираться около 10 часов утра железнодорожного вокзала Гар-дю-Нор с намерением направиться на Елисейские поля. Несколько сотен человек выкрикивал лозунги, полные ненависти к Эммануэлю Макрону. Впрочем, по оценке La Liberation, демонстрация несла мирный характер – участники акции находились в бодром расположении духа и прекрасном настроении.

Однако как только демонстранты оказались на Елисейских полях, обстановка начала накаляться – и уже примерно через два часа после начала акции, оказавшись у Триумфальной арки, протестующие пустили в ход булыжники, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

С этого момента акция перестала быть мирной. Протестующие разбирали булыжную мостовую, швыряли в полицейских камни и мусор, воздвигали баррикады, поджигали газетные киоски на Елисейских полях. Сотрудники сил правопорядка отвечали им слезоточивым газом, водяными пушками и резиновыми пулями. Вскоре протестующие хулиганы принялись громить бутики и другие заведения на Елисейских полях и в окрестностях.

По свидетельству La Liberation, первым бутиком, пострадавшим от рук вандалов, стал магазин Hugo Boss на пересечении Елисейских полей и улицы Галиле, после чего организованные группки хулиганов принялись методично громить магазины. За бутиком известной марки одежды пострадал магазин Swarovski, затем – Nespresso, а во второй половине дня на Елисейских полях и прилегающих улицах вспыхнул огонь.

Одним из самых серьезных инцидентов оказался поджог отделения банка La Banque Tarneaud, расположенного на первом этаже жилого здания. Пожар ликвидировали, эвакуировав жителей здания: в результате инцидента 11 человек получили легкие ранения.

Среди тех, кому пришлось срочно эвакуироваться, оказалась, в частности, молодая женщина с 9-месячным ребенком. Пребывая в шоковом состоянии, она рассказала изданию Le Parisien, что спустилась по лестнице с третьего этажа. «Сначала я почувствовала слезоточивый газ, — сообщила она. — А после этого увидела в окне огонь».

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер был крайне возмущен этим случаем. «Люди, которые это совершили, — не манифестанты и не хулиганы: это убийцы», — написал он в твиттере.

Это был не единственный поджог на Елисейских полях. Вскоре заполыхал исторический ресторан Le Fouquet, расположенный по адресу Елисейские поля, 99. Для ценителей высокой кухни это знаковое место: меню для заведения разрабатывал знаменитый повар Пьер Ганьер.

На Елисейских полях вспыхивали газетные киоски, горели кинотеатр Le Marignan и бутик Longchamp. Хулиганы грабили бутики, где продаются одежда и обувь – и брендов масс-маркета, и тех, что входят в люксовый сегмент, — ювелирные магазины и магазины электроники, кафе и рестораны. На фотографии, опубликованной в твиттере корреспондентом Le Monde Пьером Бювье, можно было видеть опустошенный зал бутика ювелирного бренда Bvlgari – витрины прилавков разбиты и перевернуты, а от дорогих украшений не осталось и следа.

Пока хулиганы громили Елисейские поля, французы возмущались в соцсетях отсутствием на месте событий Эммануэля Макрона – он после окончания инициированных им «Больших дебатов» о реформах вместе с супругой отдыхал на горнолыжном курорте в Верхних Пиренеях.

Однако премьер-министр Франции Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер во второй половине дня прибыли на окутанные облако слезоточивого газа Елисейские поля и выступили перед журналистами. Кастанер пообещал, что хулиганам пощады не будет. Филипп назвал их действия неприемлемыми, а тех, кто сочувствует им, призвал задуматься.

«Все, что мы видим сегодня, должно заставить задуматься тех, кто оправдывает и поддерживает действия, которые я осуждаю, — заявил он. — Те, кто их оправдывает и поддерживает, становятся соучастниками».

К концу дня власти опубликовали официальные данные о числе протестовавших, задержанных и раненых. Как оказалось, во всей Франции сегодня вышли на улицы 32 300 человек. В Париже были задержаны 192 человека, 60 получили ранения. Среди них – 42 манифестанта, 17 полицейских и один пожарный.

Эммануэль Макрон, между тем, решил прервать свой небольшой отпуск и вернуться в Париж из-за вспышки насилия, которой не видела Франция с начала декабря. Тогда, напомним, в столице Франции были задержаны 400 человек. Около 130 человек получили ранения, среди них были 23 полицейских.