Париж взбунтовался: новый виток насилия. LIVE

- 756744 просмотра Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
- 442533 просмотра Брилев исключен за двойное гражданство из совета при Минобороны
- 268789 просмотров Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы
- 219046 просмотров Певицу Юлию Началову прооперировали: состояние тяжелое
- 209332 просмотра Что случилось в шестом сезоне шоу «Голос. Дети»
- 203289 просмотров Кровавая бойня в Новой Зеландии: кто стоит за атаками
- 183917 просмотров Найденный винт проливает свет на тайну гибели Boeing 737 Max 8
Как проходят манифестации во Франции, наглядно иллюстрирует фоторепортаж «Газеты.Ru».
Фоторепортаж: Бунтующий Париж: полиция под градом булыжников
Между тем, количество задержанных в ходе акции в Париже возросло до 94 человек.
Демонстрации традиционно проходят и в других городах Франции. В Марселе, например, — вполне мирно.
Французы крайне неодобрительно относятся к тому, как ведут себя на фоне кризиса представители властей. Популярный блогер Жан-Фабрис Пьетри опубликовал в твиттере иронический пост, в котором сквозит осуждение в адрес Эммануэля Макрона и Кристофа Кастанера.
«Пфф, медиа, вы все драматизируете! Эммануэль Макрон на лыжах, Кристоф Кастанер ходит по вечеринкам, так что ситуация не такая уж критическая, нет?»
Свой твит Жан-Фабрис Пьетри проиллюстрировал фотографиями Макрона на лыжах и Кастанера, ранее сфотографированного танцующим с неизвестной женщиной.
Как рассказали пожарные изданию Le Parisien, при пожаре получили легкие ранения 11 человек. Среди них — двое полицейских.
Среди тех, кто спасся от огня в здании, подожженном неподалеку от Елисейских полей, была молодая женщина с 9-месячным ребенком. Она рассказала изданию Le Parisien, что спустилась по лестнице с третьего этажа. «Сначала я почувствовала слезоточивого газа, — сообщила она. — А после этого увидела в окне огонь». Издание отмечает, что женщина находится в состоянии шока.
В здании, подожженном демонстрантами, располагается отделение банка La Banque Tarneaud, сообщает BFMTV. Банк занимает первый этаж, выше расположены жилые помещения. Происшествие произошло неподалеку от Елисейских полей.
Особенное возмущение министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера вызвал сегодня поджог жилого здания, который совершили протестующие. «Парижские пожарные и наши силы правопорядка только что закончили эвакуацию людей из здания, подожженного намеренно, — сообщил Кастанер в твиттере. — Огонь потушен. Люди, которые это совершили, — не манифестанты и не хулиганы: это убийцы».
Число задержанных в Париже в ходе акций протеста составляет на данный момент 64 человека. Всего в манифестациях приняли участие более 7 тыс. демонстрантов.
Добрый день, дорогие друзья! Восемнадцатая акция протестов «желтых жилетов» во Франции оказалась отмечена новым всплеском насилия. После двух месяцев, когда ставшие уже традиционными субботние выступления противников реформ Эммануэля Макрона проходили относительно мирно и с небольшим количеством задержаний в Париже в полицейских снова летят булыжники, а силовики пускают в ход водометы. «Газета.Ru» предпочитает следить за развитием событий во французской столице в режиме онлайн. Присоединяйтесь.