Париж взбунтовался: новый виток насилия. LIVE

Французы крайне неодобрительно относятся к тому, как ведут себя на фоне кризиса представители властей. Популярный блогер Жан-Фабрис Пьетри опубликовал в твиттере иронический пост, в котором сквозит осуждение в адрес Эммануэля Макрона и Кристофа Кастанера.

«Пфф, медиа, вы все драматизируете! Эммануэль Макрон на лыжах, Кристоф Кастанер ходит по вечеринкам, так что ситуация не такая уж критическая, нет?»

Свой твит Жан-Фабрис Пьетри проиллюстрировал фотографиями Макрона на лыжах и Кастанера, ранее сфотографированного танцующим с неизвестной женщиной.