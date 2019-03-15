«По-прежнему не разговаривает»: как лечат девочку-маугли

Пятилетнюю девочку, найденную в захламленной московской квартире, выпишут из больницы не раньше конца марта. Об этом в пятницу заявил главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов. Он отметил, что ребенок на данный момент не говорит.

«Пока идет процесс диагностический, процесс лечебный, адаптационный. Она будет находиться здесь, я думаю, еще минимум 7-10 дней. В дальнейшем мы планируем продолжить ее адаптацию — в том числе в центре патологии речи и санатории.

Мы будем постоянно держать ее в поле зрения и следить за здоровьем. Также ею будут заниматься органы опеки, законные представители», — сообщил Османов журналистам.

Реклама

Накануне в аппарате уполномоченного по правам ребенка заявили, что самочувствие девочки улучшилось. Ребенку вылечили простуду — данные обследований положительные. У юной пациентки отмечается хороший аппетит. Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, пятилетняя девочка не позволяет врачам проводить некоторые исследования.

«Ей не нравится рентген. <…> А так — отличный аппетит, играет, улыбается. Воды боится меньше. Не разговаривает по-прежнему», — пояснили в аппарате детского омбудсмена.

Ранее там сообщали, что ребенок произносит только одно слово – «тапочки». Кроме того, по данным ведомства, органам опеки еще не удалось выйти на связь с родственниками девочки.

Ее мать Ирину Гаращенко на два месяца поместили в СИЗО № 6 Москвы — на данный момент она находится в «карантинной камере». Против нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Претензий к условиям содержания в СИЗО у Гаращенко нет, отмечали в Общественной наблюдательной комиссии. Единственное, из-за чего сейчас «болит ее сердце», — это жизнь и здоровье пятилетней дочери.

14 марта в Головинском суде Москвы было зарегистрировано заявление прокуратуры о лишении Ирины Гаращенко родительских прав. Дата судебного процесса пока неизвестна. Аналогичное заявление в суд подали органы опеки и попечительства.

Тем временем мать девочки-маугли утверждает, что ребенок на самом деле умеет разговаривать – молчит она исключительно из-за стресса. «Просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь», — пояснила родственница.

Гаращенко подчеркнула, что у дочери была няня, которая присматривала за ней во время ее отсутствия. В день, когда силовики вскрыли дверь ее квартиры, ребенок был без присмотра всего несколько часов.

Отметим, что ранее Ирина Гаращенко заявляла, что воспитывала дочь без чьей-либо помощи и самостоятельно обеспечивала ей нормальный уход и режим питания. Кроме того, она якобы организовывала для ребенка развивающие занятия. «У нее нет никакого истощения. Она хорошо кушала. Она просто маленькая, я и сама меньше 50 кг вешу в свои 47 лет», — поясняла она. Позже отсутствие анорексии у ребенка подтвердили и медики.

Антисанитарные условия в трехкомнатной квартире Геращенко объяснила планами продать жилье. «Мы вместе с моим близким другом собирались разменять ее на две — одну оформить на дочку, а во второй собирались жить сами», — отмечала Гаращенко. Между тем, по данным информированного источника РИА «Новости», женщина задолжала более 180 тыс. рублей за коммунальные платежи.

Напомним, что история с девочкой-маугли началась 10 марта. В этот день после звонка соседей сотрудники МВД вскрыли квартиру на Ленинградском шоссе и обнаружили полуголого ребенка среди гор мусора и бытовых предметов. Сообщалось, что у девочки отсутствовали социальные навыки — она боялась людей и не могла разговаривать. Кроме того, в ее шею вросла пружинная резинка для волос.

Позже в московском департаменте труда и соцзащиты заявили, что девочка обладает необходимыми социальными навыками — на ее теле не было обнаружено синяков, ссадин и следов побоев. «Немного пугается чужих людей, но, когда ей предлагают поиграть, идет на контакт и смеется в голос», — пояснили в ведомстве.

Ссылаясь на информацию от соседей, там отметили, что семья девочки-маугли производила впечатление благополучной. «Мать воспитывала ребенка в одиночку, никогда не обращалась за помощью в социальные службы, семья не состояла на обслуживании в центрах поддержки семьи и детства», — пояснили в департаменте труда и соцзащиты.

Тем временем другие жители дома, в котором была найдена пятилетняя девочка, сообщают, что Гаращенко уделяла недостаточно внимания дочери, а из ее квартиры постоянно раздавался детский плач.

Местные жители добавили, что им уже приходилось вызывать участкового и сотрудников органов опеки. «Год назад приезжали девушки из опеки, приезжал участковый, но реакции никакой не последовало. Даже когда была дома, Ирина дверь не открывала», — заявила одной из соседок РЕН ТВ.

Сама Ирина Гаращенко слова соседей назвала провокацией. Она считает себя невиновной и намерена бороться за дочь.