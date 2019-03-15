Расстрел в мечетях: десятки погибших. ОНЛАЙН

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Один из нападавших снимал расстрел в мечети на видео, однако полиция призвала СМИ не публиковать ролик из-за его травмирующего содержания.
Сейчас во всем Крайстчерче закрыты все правительственные учреждения и школы. Людей призывают не выходить на улицы.
Трагедия произошла в 13.40 по местному времени.
Как сообщил СМИ комиссар местной полиции Майкл Буш, по подозрению в совершении теракта задержаны трое мужчин и одна женщина.
Погибли, по предварительным данным, 27 человек.
Когда злоумышленник открыл стрельбу по людям, в одной из мечетей находились около 300 человек.
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня в новозеландском городе Кррайстчерч произошла трагедия: в две городские мечети ворвались люди, открывшие стрельбу по прихожанам. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.