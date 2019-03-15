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Расстрел в мечетях: десятки погибших. ОНЛАЙН

Стрелок расстрелял прихожан в мечети в Новой Зеландии — онлайн

В двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба: в больницах — десятки раненых, убиты, по предварительным данным, 27 человек. В связи с происшествием полиция задержала четверых человек: среди них двое мужчин и одна женщина. «Газета.Ru» следит за последствиями трагедии в режиме онлайн.
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08:10

Один из нападавших снимал расстрел в мечети на видео, однако полиция призвала СМИ не публиковать ролик из-за его травмирующего содержания.

08:05

Сейчас во всем Крайстчерче закрыты все правительственные учреждения и школы. Людей призывают не выходить на улицы.

08:00

Трагедия произошла в 13.40 по местному времени.

07:52

Как сообщил СМИ комиссар местной полиции Майкл Буш, по подозрению в совершении теракта задержаны трое мужчин и одна женщина.

07:42

Погибли, по предварительным данным, 27 человек.

07:41

Когда злоумышленник открыл стрельбу по людям, в одной из мечетей находились около 300 человек.

07:40

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня в новозеландском городе Кррайстчерч произошла трагедия: в две городские мечети ворвались люди, открывшие стрельбу по прихожанам. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.