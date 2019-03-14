Весна на подходе: Москва поплывет от тепла

В пятницу Москва окажется в теплой части циклона — дневная температура поднимется до +1…+3°C. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». 15 марта будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Синоптики также прогнозируют небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до -3…-1°С. Ветер в дневное время южный, 5-10 м/с, ночное — юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

В субботу, 16 марта, циклон сохранит свое влияние – дневная температура будет держаться на уровне +1…+3°С. Как днем, так и ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью немного похолодает – до -2…0°С. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферный фон понизится до 739 мм рт. ст.

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В преддверии Дня святого Патрика в парке «Сокольники» пройдет ирландский карнавал. Аутентичная музыка, тысячи участников театрализованного шествия — все это точно позволит забыть о плохой погоде.

Не расстраивайте организаторов и приходите на мероприятие в чем-нибудь зеленом — например, шляпе или шарфе. Или же нарисуйте на лице клевер, являющийся главным символом праздника.

17 марта, в воскресенье, на фоне небольшого повышения атмосферного давления (743 мм рт. ст.) осадки в Москве прекратятся. Днем воздух прогреется до +3…+5°С. Ночью же синоптики прогнозируют -5…-3°С. Ветер в дневное время юго-восточный и южный, 2-7 м/с, ночное — переменный, 1-6 м/с.

Желающих узнать историю традиционного ирландского праздника, который отмечается 17 марта, отправляем в библиотеку №62 имени Пабло Неруды. В воскресенье в 14.00 там расскажут, кто такой Святой Патрик, откуда пошла традиция праздновать его день, и о том, как эту дату отмечали в разные эпохи. Организаторы обещают призы всем, кто придет на мероприятие в одежде зеленого цвета. Вход свободный.

Также напоминаем, что каждое третье воскресенье месяца большинство музеев Москвы работают бесплатно. Здесь можно пройтись по списку — выбирайте место по настроению и завершайте неделю с пользой.

Вместе с началом недели в столице наступит долгожданное потепление — город попадет в теплую часть атлантического циклона. Днем в понедельник, 18 марта, температура воздуха составит +5…+7°С, что выше нормы.

Осадков в дневное и ночное время не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся 0…+2°С. Ветер южный, юго-восточный 2-9 м/с. Атмосферный фон поднимется до 745 мм рт. ст.

Во вторник, 19 марта, в Москве будет по-прежнему тепло. Снег продолжит интенсивно таять — дневная температура составит +6…+8°С. В течение дня пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3°С. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме — 748 мм рт. ст.

20 марта в столице похолодает. В среду ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем прогнозируется +0…+5°С, ночью -3…+2°С. Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферный фон увеличится до 756 мм рт. ст.

В этот день в Доме Гоголя состоится лекция, посвященная фильму американского режиссера Джорджа Кьюкора «Газовый свет». Он был снят еще в 1944 году по одноименной пьесе Патрика Гамильтона. Итог — два «Оскара» за лучшую женскую роль и художников-декораторов. Слушатели узнают все о том, как создавалась лента. Старт мероприятия в 15.00 — вход свободный.

В четверг, 21 марта, в Москве будет преимущественно солнечно, но при этом прохладно. Дневная температура составит -2…+3°С, ночная опустится до -7…-2°С.

Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

Если по счастливому стечению обстоятельств на четверг у вас выпал выходной день, советуем заглянуть в библиотеку им. Екатерины Фурцевой. Там в 16.00 начнется показ биографической ленты о трагической судьбе главного голоса Франции — Эдиты Пиаф. Вход свободный — по предварительной регистрации.

В конце рабочей недели температурный режим в столице приблизится к норме. 22 марта в Москве будет облачно, без осадков. Днем ожидается +1…+6°С, ночью -4…+1°С. Ветер переменный слабый 1-6 м/с. Атмосферный фон не изменится — 754 мм рт. ст.