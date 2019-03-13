Откровение матери: почему молчала девочка-маугли

Пятилетняя девочка-маугли, которую несколько дней назад была найдена в захламленной квартире в Москве, умеет разговаривать и молчит исключительно из-за стресса. Такого мнения придерживается ее мать Ирина Гаращенко, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

По мнению женщины, девочка замолчала, потому что «просто испугалась, когда увидела, как 15 человек ломают дверь».

Она также уточнила, что у ребенка была няня, которая присматривала за ней во время отсутствия матери. «По поводу состояния и вросшего предмета в шею дочери она сказала, что якобы все было нормально, а дочь оставила всего на несколько часов», — добавил Мельников.

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Это заявление несколько противоречит предыдущим словам Гаращенко, согласно которым она воспитывала дочь без чьей-либо помощи и самостоятельно обеспечивала ей нормальный уход, режим питания и развивающие занятия.

«У нее нет никакого истощения. Она хорошо кушала. Она просто маленькая, я и сама меньше 50 кг вешу в свои 47 лет», — утверждала мать девочки. Позже отсутствие анорексии у ребенка подтвердил и главврач больницы, в которой сейчас содержится девочка.

Захламленность жилища Геращенко объяснила планами продать трехкомнатную квартиру. «Мы вместе с моим близким другом собирались разменять ее на две — одну оформить на дочку, а во второй собирались жить сами», — сказала мать. Отметим, что, по данным информированного источника РИА «Новости», женщина задолжала более 180 тыс. рублей за коммунальные платежи.

В настоящее время Ирина Гаращенко содержится в «карантинной камере» СИЗО № 6 Москвы — ее подозревают в покушении на убийство собственного ребенка. В изоляторе по решению суда она проведет ближайшие два месяца.

По данным ОНК, у Гаращенко нет претензий к условиям содержания в СИЗО. Единственное, из-за чего сейчас «болит ее сердце», — это жизнь и здоровье пятилетней дочери.

Однако Головинский суд Москвы к ее внезапно проснувшемуся материнскому инстинкту прислушиваться не намерен — в четверг там было зарегистрировано заявление прокуратуры о лишении Ирины Гаращенко родительских прав. Об этом в пресс-службе суда сообщили ТАСС.

Уточняется, что дата судебного заседания пока не назначена. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратились и органы опеки и попечительства: согласно части 2 статьи 77 Семейного кодекса РФ, после изъятия ребенка, находящегося в опасной ситуации, они обязаны сделать это в семидневный срок.

Сама девочка-маугли сейчас находится на обследовании в Детской клинической больнице имени Башляевой и, как утверждают врачи, наглядно демонстрирует улучшение состояния.

Ребенок даже подружился с сотрудниками больницы, рассказал РИА «Новости» главврач медучреждения Исмаил Османов.

«Она стала активнее, меньше боится воды, активно интересуется и книжками, и раскрасками, динамика явно положительная. Сделали кардиограмму, сейчас будем делать УЗИ, но кровь из вены пока не берем, чтобы не травмировать ее», — заявил Османов, добавив, что девочке предстоит провести в больнице еще больше недели.

Как отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, к ребенку также постепенно возвращается речь — она даже произнесла слово «тапочки». Пока врачи и психологи будут ухаживать за девочкой, органы опеки подыщут ей новый дом, подчеркнули в ведомстве.

В настоящий момент за ребенком уже выстроилась очередь — многие россияне активно проявляют интерес к судьбе ребенка и предлагают свою помощь и опеку.

Однако вопрос об удочерении девочки станет актуальным только после окончательного выздоровления ребенка, а также решения относительно судьбы ее матери.

Напомним, что пятилетняя девочка была обнаружена в захламленном жилище 10 марта. На место по вызову соседей прибыли сотрудники МВД. Вскрыв помещение, они увидели полуголого ребенка среди гор мусора и бытовых предметов. У девочки отсутствовали социальные навыки — она не могла разговаривать. Более того, в ее шею вросло нечто вроде пружинной резинки для волос.



Соседи семьи Гаращенко заявили, что ранее им уже приходилось вызывать участкового и сотрудников органов опеки, так как Ирина, по их мнению, уделяла недостаточно внимания дочери, а из-за двери квартиры постоянно раздавался детский плач.

«Год назад приезжали девушки из опеки, приезжал участковый, но реакции никакой не последовало. Даже когда была дома, Ирина дверь не открывала», — заявила одна из соседок РЕН ТВ.

Сама арестованная мать считает себя невиновной и называет слова соседей провокацией. «Я хочу это выяснить, но для этого мне надо хотя бы попасть в квартиру и понять, что там происходит», — сказала она в суде, добавив, что намерена бороться за дочь.