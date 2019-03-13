«Как черт ладана боится»: почему Украина не пускает журналистов

Большинство российских журналистов не смогут освещать с места событий выборы президента Украины, аккредитация и допуск российских журналистов «будут производиться выборочно», сообщили «Известиям» источники в Верховной раде.

Реклама

«Тех корреспондентов, которые пропагандируют позицию Москвы, смысла пускать нет. Окончательное решение о том, кто приедет, а кому откажут во въезде в Украину, будет принято в ближайшее время», — отметил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал о неком перечне российских изданий и журналистов, которых «не рекомендовано» пропускать в страну в период президентских выборов.

Эту информацию подтвердил украинский депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, подчеркнув, что такие действия идут вразрез со всеми демократическим принципам.

По его словам, выборы следует делить на две части: в первом туре, пока действующий президент Украины Петр Порошенко находится у власти, российских журналистов, «без сомнения», пускать не будут. Зато во втором туре нынешние представители власти оставят свои посты и скорее всего не смогут влиять на эти процессы. Впрочем, гарантировать такое развитие событий парламентарий не может.

Правящим кругам Украины сейчас выгодна такая антироссийская истерия, с помощью которой Петр Порошенко пытается поднять свой рейтинг среди националистически настроенного населения и благодаря этому остаться у власти, считает Балицкий.

«Они продолжают оправдывать свою бездарность и воровство тем, что во все горло кричат о руке Кремля. Это глупо, но это политика нынешней верхушки. Оправдывать запрет для въезда российских журналистов они никак не будут. Им сейчас достаточно сказать, что Россия — агрессор, поэтому пускать нельзя», — заявил член «Оппозиционного блока».

И хотя украинский ЦИК пока официально не подтвердил и не опроверг эту информацию, ее уже вовсю обсуждают как СМИ, так и российские политики. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко назвал такое решение Киева цензурой.

«[Президент Украины Петр] Порошенко как черт ладана боится правды о тех выборах, которые он готовит собственному народу. Запрет на въезд российских наблюдателей, цензура, — все это подрывает доверие к предстоящему голосованию. Его рейтинг по-прежнему невысок», — обратил внимание депутат.

Он напомнил, что действующий украинский лидер уже сыграл свою главную роль — «раскольника церкви», а других перспектив для роста его рейтинга уже нет. По мнению парламентария, президенту остается только подкупать избирателей и фальсифицировать исход голосования.

«Очевидно, это и хочет скрыть Порошенко. И, конечно, цензура с европейскими ценностями несовместима, это очередной обман, который демонстрирует нам украинский президент», — подчеркнул Ревенко.

Российская сторона вправе ожидать реакции со стороны международного сообщества, заметил он, но в то же время признал, что это вряд ли повлияет на решение украинских властей.

«К сожалению, реальность сейчас такова, что даже на скромную критическую реакцию нынешний киевский режим плюет, будучи в полной уверенности, что их всегда прикроет заокеанский партнер», — сказал депутат.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в свою очередь обратил внимание, что Россия не ограничивала украинских журналистов в освещении выборов на своей территории. «Никаких сложностей у украинских журналистов не было, хотите — аккредитуйтесь», — отметил он, уточнив, что аккредитацию выдавал МИД России.

Не только журналисты не смогут выполнить свой профессиональный долг на выборах на Украине. В начале февраля Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий российским представителям быть наблюдателями на этом мероприятии. Закон поддержали 232 человека при необходимом минимуме в 226 голосов.

Там пояснили, что присутствие российских наблюдателей на территории Украины в период голосования может стать причиной «информационных атак», которые якобы произойдут из-за «искажения фактов» об избирательном процессе.

По словам главы украинского МИД Павла Климкина, у россиян нет никаких шансов попасть в качестве наблюдателей на выборы президента Украины.

«Кто-то никак не успокоится по поводу российских наблюдателей на президентских выборах на Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов», — написал он в своем твиттере.

Впрочем, Москва и так не рвется отправлять своих наблюдателей на выборы на Украине.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России. Такое решение было принято из соображений безопасности, уточнили в ведомстве.

Отказ Киева от аккредитации российских наблюдателей в российском МИД рассматривают как грубейшее нарушение международных обязательств. «К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались», — посетовали в ведомстве.