«Расстроился, что так дешево»: Галкин о покушении на Киркорова

Дагестанские правоохранители завершили расследование уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Об этом журналистам сообщил адвокат одного из фигурантов дела Исрафил Гаданов. Он отметил, что обвиняемые были задержаны еще в октябре 2017 года — после обнаружения у них взрывного устройства.

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Как установило следствие, четверо жителей республики — Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов — планировали устроить взрыв на выступлении Киркорова в Махачкале в 2017 году.

В республиканском следственном управлении МВД пояснили, что сначала Казуев, Халдузов и Ибрагимов присягнули главарю террористической группировки ИГ (организация запрещена в России) (запрещена в РФ), а затем объединились в организованную ячейку и создали незаконное вооруженное формирование. По версии следствия, Магомедов присоединился к ним позднее. Именно он приобрел вещество для изготовления самодельной бомбы.

При этом позднее боевики решили не активировать взрывное устройство на концерте, так как опасались многочисленных жертв, отметил адвокат Гаданов.

Всем фигурантам дела вручили постановление об окончании следственных действий. В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что мужчин обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 «Террористический акт», статьей 223 «Незаконное изготовление оружия» и статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

По словам Гаданова, сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после чего его направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из материалов дела, которые адвокат передал РИА «Новости», следует, что Казуева планировал не теракт, а убийство Киркорова. Мужчина утверждает, что в Москве у него была встреча с артистом Максимом Галкиным, который попросил его убить Киркорова за 2 млн руб. Получив согласие, юморист якобы передал боевику аванс размером 1 млн руб. На эти деньги Казуев купил канистру ацетона и другие компоненты для изготовления взрывчатого вещества, а часть денег потратил на свои нужды.

Казуев обратился к следствию с просьбой допросить самого певца, Галкина и Аллу Пугачеву, а также провести с ними очную ставку.

«Также просит прекратить уголовное преследование в отношении него, так как от совершения преступления он отказался», — говорится в материалах дела.

Дагестанское МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Пугачевой, а также очных ставках с ними. В ведомстве посчитали, что таким образом обвиняемый пытается уйти от ответственности и затянуть следствие, пишет газета «Коммерсант».

Сам Киркоров никак не прокомментировал новость о покушении на него. Директор артиста Геннадий Рыбак назвал эту информацию абсурдом. По его словам, певец и его представители ничего не знают о ситуации. «Первый раз об этом вчера прочитали. Чушь и абсурд полнейший. Ничего об этом не знали и не знаем», — сказал директор Киркорова.

Обвинения в адрес Галкина он назвал абсолютным вымыслом. «Это чушь полнейшая. <…> Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают», — заметил в беседе с Ura.Ru.

Народный артист России Бедрос Киркоров сообщил, что не знал о подготовке теракта на концерте его сына. Он отметил, что Филиппу и самому было неизвестно о подготовке террористической акции.

Максим Галкин в свою очередь опубликовал в своем инстаграме видеообращение, в котором связал ажиотаж в СМИ, вызванный заявлением боевика, с весенним обострением.

«Дорогие друзья, открыв с утра газеты <…> я понял, что весна, наконец, наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе», — сказал Галкин, отметив, что понимает журналистов, которые не могли не сделать из этих сообщений сенсацию.

Он также предсказал реакцию на обвинение со стороны Филиппа Киркорова. «Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево!» — сыронизировал юморист.