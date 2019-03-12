Здесь опасно жить: где в России умирают больше всех

Показатель смертности в России не изменился за два последних года и составил 12,4 человека на тысячу населения. Такие данные приводит Росстат.
По статистике, меньше всего людей умирает на Кавказе и Севере. Так, в Ингушетии показатель смертности в 2018 года составил три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, а в Дагестане — 4,8. Тем временем в Кабардино-Балкарии и Якутии этот показатель составляет 7,8 человек на тысячу жителей региона, а в Тюменской области — 7,9.
Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской и Тверской областях — там умирает почти 17 человек на тысячу населения. Между тем в Новгородской области этот показатель составил 16,5 человек на тысячу граждан, в Ивановской области 16, а во Владимирской – 15,8.
По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года россияне чаще всего умирали из-за болезней кровобращения — 444,3 тыс. смертей. Однако за год этот показатель снизился. С января по июнь 2017 года по той же причине в России умерло 447,2 тыс. жителей страны.
Кроме того, возросла смертность из-за онкологических заболеваний. Так, за первое полугодие 2018 года они унесли жизни 147,2 тыс. россиян. Остальными наиболее частыми причинами смерти являются ДТП, самоубийства и отравления алкоголем.
Отметим, что в начале февраля 2019 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что большая часть смертей мужчин в России так или иначе связана с употреблением алкогольных напитков.
«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — сообщила министр. Она отметила, что в 2017 году из-за злоупотребления алкоголем скончалось 49 тыс. мужчин.
Между тем, по данным Росстата за 2017 год, одной из основных причин смерти мужчин в России являются проблемы с кровообращением. Из-за таких болезней — в том числе инфарктов миокарда и инсультов — умерли 102 тыс. россиян в возрасте от 16 до 59 лет.
Внешние факторы заняли второе место в списке факторов, влияющих на смертность. Сюда входят несчастные случаи, ДТП и нападения. Из-за них в 2017 году скончались 86,9 тыс. мужчин. Третье место занимает смертность из-за новообразований — по статистике, из-за этого погибли 42 тыс. представителей мужской части населения.
Отметим, что ранее региональные отделения Росстата опубликовали показатели смертности россиян от ВИЧ. Больше всего людей из-за этого заболевания в 2018 году скончались в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях. При этом в двух последних регионах за год число смертей из-за ВИЧ выросло на 10%.
Так, в Кемеровской области из-за этого заболевания умерли 1750 человек. Коэффициент смертности от ВИЧ в этом регионе составил 65 случаев на 100 тыс. жителей области.
Тем временем в Самарской области, которая в 2017 году входила в тройку регионов-лидеров по смертности от ВИЧ, показатель улучшился на 18%. Там от вируса иммунодефицита умирает 32 человека на 100 тыс. жителей региона.
В январе 2019 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. «Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023 — 2024 годах», — пояснила она. Голикова отмечала, что наиболее высокие показатели отмечаются в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что средняя продолжительность жизни россиян составляет 73 года. По ее словам, увеличение продолжительности жизни до 80 лет является главной национальной задачей. «Для этого мы за шесть лет к 2024 году должны в год сохранять на 230 тыс. жизней больше, чем в 2017 году. У нас есть колоссальный ресурс для этого. Прежде всего за счет улучшения здоровья мужчин трудоспособного возраста», — написала Скворцова 20 февраля в колонке для газеты «АиФ».
Отметим, что численность населения России, по данным на начало 2019 года, составила 146,794 млн человек. За год этот показатель уменьшился на 87 тыс. человек, сообщили в Росстате. Сокращение населения в последний раз наблюдалось лишь в 2009 году, затем в течение почти десятилетия показатель рос.