Здесь опасно жить: где в России умирают больше всех

Показатель смертности в России не изменился за два последних года и составил 12,4 человека на тысячу населения. Такие данные приводит Росстат.

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По статистике, меньше всего людей умирает на Кавказе и Севере. Так, в Ингушетии показатель смертности в 2018 года составил три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, а в Дагестане — 4,8. Тем временем в Кабардино-Балкарии и Якутии этот показатель составляет 7,8 человек на тысячу жителей региона, а в Тюменской области — 7,9.

Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской и Тверской областях — там умирает почти 17 человек на тысячу населения. Между тем в Новгородской области этот показатель составил 16,5 человек на тысячу граждан, в Ивановской области 16, а во Владимирской – 15,8.

По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года россияне чаще всего умирали из-за болезней кровобращения — 444,3 тыс. смертей. Однако за год этот показатель снизился. С января по июнь 2017 года по той же причине в России умерло 447,2 тыс. жителей страны.

Кроме того, возросла смертность из-за онкологических заболеваний. Так, за первое полугодие 2018 года они унесли жизни 147,2 тыс. россиян. Остальными наиболее частыми причинами смерти являются ДТП, самоубийства и отравления алкоголем.

Отметим, что в начале февраля 2019 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что большая часть смертей мужчин в России так или иначе связана с употреблением алкогольных напитков.

«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — сообщила министр. Она отметила, что в 2017 году из-за злоупотребления алкоголем скончалось 49 тыс. мужчин.

Между тем, по данным Росстата за 2017 год, одной из основных причин смерти мужчин в России являются проблемы с кровообращением. Из-за таких болезней — в том числе инфарктов миокарда и инсультов — умерли 102 тыс. россиян в возрасте от 16 до 59 лет.

Внешние факторы заняли второе место в списке факторов, влияющих на смертность. Сюда входят несчастные случаи, ДТП и нападения. Из-за них в 2017 году скончались 86,9 тыс. мужчин. Третье место занимает смертность из-за новообразований — по статистике, из-за этого погибли 42 тыс. представителей мужской части населения.

Отметим, что ранее региональные отделения Росстата опубликовали показатели смертности россиян от ВИЧ. Больше всего людей из-за этого заболевания в 2018 году скончались в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях. При этом в двух последних регионах за год число смертей из-за ВИЧ выросло на 10%.

Так, в Кемеровской области из-за этого заболевания умерли 1750 человек. Коэффициент смертности от ВИЧ в этом регионе составил 65 случаев на 100 тыс. жителей области.

Тем временем в Самарской области, которая в 2017 году входила в тройку регионов-лидеров по смертности от ВИЧ, показатель улучшился на 18%. Там от вируса иммунодефицита умирает 32 человека на 100 тыс. жителей региона.

В январе 2019 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. «Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023 — 2024 годах», — пояснила она. Голикова отмечала, что наиболее высокие показатели отмечаются в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что средняя продолжительность жизни россиян составляет 73 года. По ее словам, увеличение продолжительности жизни до 80 лет является главной национальной задачей.​ «Для этого мы за шесть лет к 2024 году должны в год сохранять на 230 тыс. жизней больше, чем в 2017 году. У нас есть колоссальный ресурс для этого. Прежде всего за счет улучшения здоровья мужчин трудоспособного возраста», — написала Скворцова 20 февраля в колонке для газеты «АиФ».

Отметим, что численность населения России, по данным на начало 2019 года, составила 146,794 млн человек. За год этот показатель уменьшился на 87 тыс. человек, сообщили в Росстате. Сокращение населения в последний раз наблюдалось лишь в 2009 году, затем в течение почти десятилетия показатель рос.