Курсы валют$ 66.36 (+0.075) 74.52 (+0.061)
Москва: +4°C
Крушение Boeing 737: на борту были трое россиян. ОНЛАЙН

Трое россиян погибли при крушении самолета в Эфиопии — онлайн

На борту разбившегося в Эфиопии лайнера были трое россиян, заявили в авиакомпании, которой принадлежал Boeing 737 MAX 8. Помимо граждан РФ, в самолете также находились девять американцев, семь граждан Великобритании и столько же французов. Всего на борту были 157 человек, все они погибли. «Газета.Ru» следит за новостями об авиакатастрофе в онлайн-режиме.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:45

В дипмиссии также выразили соболезнования и заявили о готовности оказать помощь родственникам погибших.

16:37

В посольстве России в Эфиопии подтвердили гибель трех граждан РФ. Ими оказались Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

16:30

Тем временем в сети публикуют список жертв авиакатастрофы по национальностям — всего среди погибших числятся представители 33 государств. Он совпадает с тем, что был озвучен на пресс-конференции Ethiopian Airlines.

16:17

На данный момент на месте происшествия ведется разбор обломков. Кадры из Эфиопии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Фоторепортаж: Катастрофа Boeing 737: погибли россияне

__is_photorep_included12234733: 1
16:09

По данным сервиса Flightradar24, перед крушением Boeing 737 поднялся на 2,6 км, а затем набрал скорость около 700 км/час. Как сообщил гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines, незадолго до падения пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться в аэропорт. Он также отметил, что лайнером управлял высококлассный пилот и у воздушного судна «не было никаких технических проблем».

16:05

Воздушное судно Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, потерпело крушение утром в воскресенье, 10 марта, недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Выжить никому не удалось.

Самолет выполнял регулярный рейс из эфиопского города Аддис-Абебе в столицу Кении Найроби. Лайнер вылетел в 08:38 по местному времени (совпадает с мск) и потерял связь в 08:44, сообщили в Ethiopian Airlines.

Крушение Boeing 737 ET 302 Ethiopian Airlines 6
Baz Ratner/REUTERS
15:59

На борту разбившегося в Эфиопии лайнера находились трое россиян. Об этом сообщили в авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежал Boeing 737 MAX. Помимо граждан РФ, в самолете были 18 канадцев, девять восемь жителей США, Италии, пять голландцев, а также граждане Словакии, Австрии, Швеции, Испании, Польши и ряда других государств. «Газета.Ru» следит за новостями об авиакатастрофе в онлайн-трансляции.