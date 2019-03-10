Крушение Boeing 737: на борту были трое россиян. ОНЛАЙН

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В дипмиссии также выразили соболезнования и заявили о готовности оказать помощь родственникам погибших.
В посольстве России в Эфиопии подтвердили гибель трех граждан РФ. Ими оказались Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.
Тем временем в сети публикуют список жертв авиакатастрофы по национальностям — всего среди погибших числятся представители 33 государств. Он совпадает с тем, что был озвучен на пресс-конференции Ethiopian Airlines.
На данный момент на месте происшествия ведется разбор обломков. Кадры из Эфиопии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Фоторепортаж: Катастрофа Boeing 737: погибли россияне
По данным сервиса Flightradar24, перед крушением Boeing 737 поднялся на 2,6 км, а затем набрал скорость около 700 км/час. Как сообщил гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines, незадолго до падения пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться в аэропорт. Он также отметил, что лайнером управлял высококлассный пилот и у воздушного судна «не было никаких технических проблем».
Воздушное судно Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, потерпело крушение утром в воскресенье, 10 марта, недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Выжить никому не удалось.
Самолет выполнял регулярный рейс из эфиопского города Аддис-Абебе в столицу Кении Найроби. Лайнер вылетел в 08:38 по местному времени (совпадает с мск) и потерял связь в 08:44, сообщили в Ethiopian Airlines.
На борту разбившегося в Эфиопии лайнера находились трое россиян. Об этом сообщили в авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежал Boeing 737 MAX. Помимо граждан РФ, в самолете были 18 канадцев, девять восемь жителей США, Италии, пять голландцев, а также граждане Словакии, Австрии, Швеции, Испании, Польши и ряда других государств. «Газета.Ru» следит за новостями об авиакатастрофе в онлайн-трансляции.