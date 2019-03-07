Наркоман и подросток: кто мог убить следователя Шишкину

Силовики задержали подозреваемых в совершении заказного убийства Евгении Шишкиной — старшего следователя Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО. Об этом сообщили в СКР.

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Молодые люди — 19-летний Абдулазиз Абдулазизов и его 17-летний посредник — были задержаны в Санкт-Петербурге в ночь на 7 марта. Операцию провели сотрудники СКР совместно с ФСБ и МВД России. Первый подозреваемый, согласно предварительным данным, является героинозависимым наркоманом, которого наняли, толком не объяснив, кто именно должен стать его жертвой.

По данным СК, в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об их аресте. «В действиях этих лиц усматриваются признаки таких преступлений, как посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконный оборот оружия (ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ч. 1 ст. 222 «Незаконный оборот оружия» УК РФ)», – сообщила Петренко.

Как пишет газета «МК», оба подозреваемых проживают в районе Колпино Санкт-Петербурга. «На задержанных вышли следственным путем. Устанавливаются заказчики преступления», — отметили в СКР.

Согласно основной версии, убийство было заказано ОПГ, расследованием преступлений которой занималась Шишкина. Преступники бронировали железнодорожные и авиабилеты через интернет, не платили за них или вносили минимальную сумму, а затем сдавали их через кассы, получая наличные. В общей сложности злоумышленникам удалось украсть порядка 17 млн рублей.

Всего по делу проходят 22 человека. Часть из них осуждена, часть находится под арестом, остальные скрываются от следствия. В настоящее время слушания по делу об убийстве следователя проходят в Басманном суде Москвы.

Предполагаемый организатор преступления – 28-летний российский хакер Ярослав Сумбаев, отмечают в СК. По данным ведомства, он являлся «мозгом» хакерской группировки. Мужчину задержали в Грузии, 13 ноября, где ранее он пытался получить политическое убежище. Защита Сумбаева сообщала, что на допросе он признал свою вину в совершении некоего киберпреступления, однако обвинения в причастности к убийству Шишкиной отверг. Отметим, что до уголовного преследования по делу следовательницы Сумбаев находился в международном розыске – его подозревали в хищении средств с банковских карт.

Напомним, что Евгения Шишкина была застрелена 10 ноября в подмосковном районе Красногорский. Трагедия произошла около ее дома в поселке Архангельское. Женщина направлялась к парковке, где неизвестный выстрелил в нее два раза. «Около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась на месте», — поясняла представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.

Тело сотрудницы правоохранительных органов обнаружил ее муж Олег Шишкин — подполковник в отставке. Оно лежало рядом с принадлежащим женщине Lexus RX270.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Позже его переквалифицировали на статью о посягательстве на жизнь полицейского — статья 317 УК РФ.

Как отмечал телеграм-канал «112», это было второе покушение на Шишкину. Первое произошло в ночь на 14 января 2018 года в поселке Архангельское у дома №31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина, заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля», — говорилось в сообщении телеграм-канала. Следовательница не скрывала, что получала угрозы в связи с расследуемым ею уголовным делом. Кроме того, она также обращалась за госзащитой.

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН отмечал, что в последние годы профессия создала большую угрозу для Шишкиной. По его словам, в советское время покушения на судей и следователей были редкостью, потому что тогда весь преступный мир понимал, что от замены следователя ничего не изменится. «Сегодня чаще всего случается наоборот», — отметил собеседник.

Шишкина состояла на службе в органах внутренних дел с 1991 года. Она неоднократно награждалась медалями МВД России. «Коллеги знали и ценили ее как исполнительного, добросовестного и профессионального работника, прошедшего все, без исключения, ступени карьеры, не раз проявлявшего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях», — говорилось в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.