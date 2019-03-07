Иск из колонии: мать задолжала убийце дочери

Свердловский суд обязал мать погибшей фотомодели Юлии Прокопьевой выплатить почти 300 тыс. рублей Дмитрию Лошагину — бывшему зятю, который убил ее дочь. Об этом сообщает Рен-ТВ.

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Лошагин, который на момент убийства был женат на Прокопьевой, в ноябре 2018 года подал иск о разделе имущества против семьи своей супруги. Он просил пересмотреть свою долю в наследстве и отсудить у родителей фотомодели 2 млн рублей. Мужчина планировал обязать ее родных выплачивать кредит размером 2,5 млн, который он взял за несколько месяцев до гибели жены.

По словам Лошагина, супруги должны были оплачивать долг в равной степени, но так как Юлии нет в живых, эта обязанность переходит к ее родственникам.

Кроме того, осужденный потребовал от семьи выплатить ему 880 тыс. рублей — это половина стоимости черной и белой Audi, которые якобы были куплены супругами во время их совместной жизни. Как выяснил адвокат родителей убитой, Юлия купила белую иномарку сразу после продажи собственной машины Fiat. «Мы сделали вывод, что Audi была приобретена исключительно на деньги убитой, и потребовали лишить Лошагина доли», — пояснил юрист. Однако спустя несколько месяцев Лошагин опроверг заявление адвоката, заявив, что Audi белого цвета была подарена им Юлии.

Тем временем Лошагин продолжает выплачивать родственникам модели моральный ущерб размером 2 млн 300 тыс. рублей, который ему был назначен судом за убийство жены. «Лошагин должен родителям девушки 2,3 млн рублей — соответственно эти два триста мы будем с него взыскивать. И он это, скорее всего, все делает, чтобы выйти по УДО, чтобы показать, что начинает исполнять решения. Ну, и грубо говоря, баш на баш: вы мне два с полтиной, я вам два триста. В ноль выходит, и по УДО освобождается. Вот такая, видимо, стратегия», — заявил адвокат потерпевшей стороны, отметив, что заявление на УДО фотограф может подать примерно к 2020-2021 году.

Известно, что осужденный получил часть денег с банковского счета Прокопьевой, а именно — 2 млн рублей. Это половина суммы, вырученной от продажи квартиры, купленной Юлией еще до замужества.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила несколько месяцев рассматривал иск Лошагина о разделе имущества. В итоге в среду, 6 марта, его требования удовлетворили частично. Мать погибшей девушки обязали выплатить фотографу 285 тыс. рублей, которые равняются половине стоимости черной Audi TT.

Между тем мать Юлии совместно с экс-супругой Дмитрия Татьяной Лошагиной намерена через суд арестовать лофт, принадлежащий фотографу. Размер иска составит 7 млн рублей. Из них 2 млн 180 тыс. рублей — это сумма морального ущерба, который Лошагин до сих пор не выплатил теще. 2,5 млн рублей — долг по алиментам перед экс-супругой мужчины. И еще 2 млн рублей, которые получил убийца при вступлении в наследство фотомодели.

Напомним, что Дмитрий Лошагин убил свою жену во время вечеринки, которая проходила в лофте супружеской пары. Трагедия произошла более пяти лет назад — 22 августа 2013 года. По данным следствия, Дмитрий и его 28-летняя жена Юлия сильно поссорились и вышли на лестничную клетку. В ходе потасовки фотограф толкнул жену, после чего она упала и сломала шею.

Затем он спрятал тело под лестницей и вернулся на вечеринку. На следующий день Лошагин поместил труп в контейнер и вывез его в лесной массив под Первоуральском, а затем сжег на костре.

Мужчину арестовали спустя две недели — 6 сентября 2013 года. В конце декабря 2014 года Октябрьский суд отпустил фотографа на свободу, посчитав собранные доказательства косвенными. Основным доказательством в деле стал биллинг сотового телефона Лошагина, который дважды был замечен в районе лесного массива, где был обнаружен труп. При этом, по словам мужчины, тогда он пытался найти свою жену.

«В ходе следствия подозреваемому предлагалось пройти исследование на полиграфе. Однако мужчина проходить исследование отказался. Более того, на протяжении всего предварительного расследования обвиняемый по сути самого происшествия каких-либо объяснений органам следствия не представил», — отмечал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Дело пересмотрели лишь спустя четыре года — в феврале 2015 года. Суд признал фотографа Дмитрия Лошагина виновным в умышленном убийстве своей жены и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура требовала для подсудимого 13 лет лишения свободы.