Нелегальные миссионеры: как в России ловят мормонов

Приморский районный суд Новороссийска признал двух граждан США виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. Как сообщает ФАН, американцы были депортированы из страны. Информацию о задержании и высылке двух граждан США подтвердили в Госдепартаменте.

В ведомстве подчеркнули, что российские полицейские задержали мормонов — волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это самое популярное ответвление мормонизма. Религиозное объединение насчитывает более 58 тыс. адептов по всему миру. Американцы были задержаны в доме собраний новороссийских мормонов.

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Более подробную информацию о произошедшем в Вашингтоне предоставлять не стали, чтобы сохранить конфиденциальность депортированных. Пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан подтвердила данные о задержании двух граждан США в Новороссийске. «Оказание содействия американским гражданам за границей — наш главный приоритет», — сказала Калан.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила сведения о задержании американских мормонов в Новороссийске. Однако все вопросы касательно подробностей дела она переадресовала в МВД.

По данным сайта kp.ru, американцам Сэму Макмюррею и Коулу Брадовски – 19 и 20 лет соответственно. Издание отмечает, что молодые студенты-мормоны приехали в Россию волонтерами и планировали покинуть страну в сентябре 2019 года.

В Новороссийске они якобы «бесплатно помогали» местным жителям учить английский язык и готовиться к ЕГЭ. Кроме того, как пишет издание, они участвовали в шествии «Бессмертного полка» на День Победы в Саратове. Мормоны также помогали пенсионерам вскапывать огороды, клеить обои в квартирах и меняли ржавые водопроводные трубы.

Издание «Блокнот-Краснодар» в свою очередь сообщает, что МакМюррей и Брадовски были задержаны в связи с непродлением российских виз.

Между тем, по данным газеты «Коммерсанта», Приморский районный суд признал их виновными в нарушении части 2 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне». В суде американцы якобы утверждали, что проводили собеседования и дискуссии с россиянами на английском языке, что является формой миссионерской деятельности, закрепленной в уставе их организации. Работа, сообщили молодые люди, ведется безвозмездно, встречи проводились в случайном порядке без конкретной тематики.

Представитель мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Эрик Хокинз в свою очередь сообщил «Би-би-си», что американцев задержали во время собрания в молельном доме в Новороссийске еще в пятницу, 1 марта.

«Мы благодарны за то, что молодые люди, как сообщается, в хорошем состоянии, и что с ними хорошо обращаются, но нас беспокоят обстоятельства их задержания. Мы продолжим работать с местными властями и способствовать их скорейшему освобождению», — заявил Хокинз. Он отметил, что задержанным разрешили пообщаться с родителями.

Стоит отметить, что миссионеров-мормонов из США регулярно задерживают в России рядом с военными объектами. Так, весной 1998 года в Самаре были задержаны два иностранных миссионера, проникнувших на территорию закрытой военной части. В том же году в Красноярске мормонские миссионеры — гражданин США Райан Воркман и гражданин Финляндии Харри Лорентэ — были задержаны при попытке незаконно проникнуть на территорию воинской части № 65-400, чтобы «провести религиозные беседы с военнослужащими».

В мае 2000 года на территории строящегося режимного объекта ПВО в Гвардейском районе Калининграда были задержаны 20-летний Майкл Браун и 21-летний Даниэль Бригз, приехавшие в Россию из американского штата Юта — «цитадели» мормонов. В их отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Спустя некоторое время Браун в сопровождении с еще одним американцем были снова задержаны возле того же военного объекта.

Попытку проникновения на режимный объект они объяснили поисками знакомой им семьи, однако фамилию и точное место проживания назвать затруднились. Дела о шпионаже в отношении мормонов не возбуждались.

В октябре 2013 года Новоалтайский суд признал мормонских миссионеров Остлера Чейза Боделла и Андерсона Этана Глена виновными в нарушении режима пребывания иностранных граждан на территории РФ и приговорил каждого из них к штрафу размером 2 тыс. руб., а также депортации. Американские миссионеры незаконно проникли в закрытый поселок Сибирский, рядом с которым находится база РВСНб, чтобы «пригласить военнослужащих прийти к Христу».

Как сообщала ранее НСН, мормоны из Юты планируют строить в России и ряде других стран мир — в частности, Индии и Никарагуа — свои храмы. Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин предположил, что активизация мормонов может быть связана с деятельностью нового Посла США в России Джона Хантсмана, который является храмовым мормоном.

По данным Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в Российской Федерации проживает около 22 тыс. их адептов.