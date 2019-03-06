Аномальные праздники: что ждет Москву

Четверг, 7 марта, станет самым морозным днем весны. К утру столбики термометров опустятся ниже -10 °C, днем синоптики прогнозируют -3… -1 °C. Об этом заявили в центре «Фобос».

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В Гидрометцентре России в свою очередь отмечают, что погода в четверг будет потенциально опасной. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Москвичей ждет сильный ветер и гололедица. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Тем не менее, по данным синоптиков, похолодание в Москве будет кратковременным. «В конце рабочей недели в регион вернутся атлантические воздушные массы. Вновь ожидаются дожди, а показания термометров повысятся до +5…+7 °C», — отмечают в «Фобосе». При этом норма в марте составляет -5°C.

При этом ночью с четверга на пятницу температура вновь уйдет в «минус» — столбики термометров опустятся до -4°C.

В ночь на 8 марта ожидается до -4°C, при этом днем в пятницу температура поднимается до +8°C, что на 5-7°C выше нормы. «Это по-настоящему весеннее тепло», — сообщили в Гидрометцентре.

Таким образом, москвичей ждет аномально теплый Международный женский день. Отметим, что самая высокая за 140 лет температура в этот праздничный день была установлена в 2014 году. Тогда столбики термометров поднялись до +8,3 °C.

С субботы на воскресенье погода немного изменится — в столице похолодает до -2°C. Однако днем 10 марта будет по-прежнему тепло — температура поднимется до +9°C. Такая же погода сохранится и в понедельник.

Важно, что с 7 по 11 марта ожидается резкое падение атмосферного давления — с 753 мм рт.ст. до 735 мм рт. ст. Такой резкий скачок, отмечают синоптики, может сказаться на состоянии здоровья метечувствительных людей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Плюсовая температура сохранится и на следующей неделе. По данным «Фобоса», максимально теплая погода придется в четверг и пятницу, 14 и 15 марта.

В эти дни воздух прогреется до +7°C днем, ночью же прогнозируется до +4°C, возможны осадки.

Постепенный приход весны ощутили и в Московском зоопарке. 5 марта там спустя пять месяцев спячки проснулись степные сурки. Продолжительность их сна зависит от погодных условий и количества снега. В природе эти они могут провести в спячке более полугода. Если же плюсовая температура наступает рано, то сурки не задерживаются в своих норках.

Несмотря прогнозируемое потепление, климатическая весна придет в Москву нескоро. «Периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться. Сойдет снег только в конце марта — начале апреля», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что температура долгое время не будет повышаться из-за того, что большая часть атмосферной энергии будет потрачена на таяние снега.

Устойчивое потепление москвичам стоит ждать только во второй половине апреля.

«Что касается субъективных ощущений, то подъем среднесуточной температуры до +15°C, когда люди начинают комфортно чувствовать себя без верхней одежды, произойдет не ранее второй половины апреля, а если уж с коротким рукавом, то не ранее начала мая», — пояснил Вильфанд.

О том, что март в Москве будет холодным, сообщала и главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. «Конечно, надо ждать еще и морозов, и холодной погоды. Пока морозов не очень видно, но поскольку все колеблется, то, безусловно, будет понижение температуры. Март у нас зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается», — прогнозировала Макарова.

Синоптик подчеркнула, что климатическая весна — то есть время, когда столбики термометров устойчиво перейдут «нулевую» отметку, — наступит в мегаполисе лишь к концу марта.

Между тем, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Москве за весь март будет лишь один солнечный день — 19 марта — тогда температура поднимется до -1…+1°C. Также столичный регион ожидает шесть дней с длительными осадками и 24 дня с переменной облачностью.

Примечательно, что в прошлом году погода на мартовские праздники была менее теплой. В течение недели сохранялась минусовая температура. Так, к примеру, в ночь на 8 марта температура воздуха составила -10…-13°C, днем же было -5°C. Климатическая весна в 2018 году также пришла поздно. Устойчивое потепление наблюдалось лишь к концу марта – началу апреля. При этом столбики термометров перевалили за +10°C только ближе к десятым числам апреля.