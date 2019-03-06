Малышка на миллион: москвичка пыталась продать дочь

23-летняя москвичка попыталась продать свою новорожденную дочь за один миллион рублей. Соответствующее объявление она разместила в соцсети. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

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В ведомстве отметили, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Согласно версии следователей, подозреваемая из корыстных побуждений разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного ребенка. В нем же она указала размер вознаграждения, которое она хочет получить за такую сделку.

«После этого, 5 марта 2019 года находясь в квартире, расположенной на востоке Москвы, после получения денег передала ребенка покупательнице и написала расписку», — отметили в СК.

В ходе допроса девушка полностью признала свою вину. На данный момент следователи готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным Следственного комитета, жизни ребенка ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Тамерлан Барзиев, истории, когда женщины продают своих детей, оставляют их в публичных местах или выбрасывают, часто встречаются в России. По его словам, связано это со сложными экономическими условиями в стране, а также эмоциональным спадом, возникающим в связи с рождением ребенка.

«История с 23-летней москвичкой непростая: женщине вменяют сразу два квалифицированных состава преступления — продажа несовершеннолетнего, к тому же заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Наказание в таком случае — от 3 до 10 лет лишения свободы. Однако в случае, если будут выявлены смягчающие обстоятельства, лишение свободы может быть условным. Такие примеры уже были», — пояснил Барзиев.

Похожий инцидент в прошлом году произошел в Нижегородской области. По данным местного СК, летом 2018 года жительница региона предложила беременной женщине, которая не хотела воспитывать ребенка, забрать ее новорожденного малыша. Та согласилась. Злоумышленница оформила роженице фальшивый паспорт, по которому она поступила в роддом. В итоге младенец оказался у подозреваемой. Она пыталась продать ребенка семейной паре из Москвы, однако сделка не состоялась. Женщину объявили в розыск. Задержать ее удалось лишь 8 февраля текущего года. Спустя два дня злоумышленницу арестовали. Выяснилось, что она стоит за рядом подобных преступлений, совершенных в Подмосковье.

По информации Следственного комитета, у подозреваемой пятеро несовершеннолетних детей. При этом двоим из них, согласно результатам экспертизы ДНК, она не является биологической матерью. Все дети после ареста женщины были размещены в социальные центры и медицинские учреждения.

Схожая история произошла в ноябре 2018 года в Пскове. Там 21-летняя девушка сразу после родов решила продать свою дочку жительнице Вологды. Покупательницу она нашла в соцсетях. В отношении обеих были возбуждены уголовные дела.

«Биологической матери ребенка в закрытом судебном заседании избран домашний арест, а в отношении ее подельницы избрана более строгая мера пресечения — заключение под стражу», — говорилось в сообщении СК 11 декабря 2018 года. Новорожденный ребенок был изъят и помещен под наблюдение врачей.

Отметим, что в ноябре прошлого года было завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней гражданки Узбекистана, которая пыталась продать своего новорожденного сына за 280 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. Сделка должна была состояться в сентябре 2018 года, однако «покупателем» младенца оказался сотрудник полиции под прикрытием. Он передал злоумышленнице 5 тыс. рублей и муляж денежных купюр на сумму 275 тыс. рублей. После этого женщина была задержана.

Подобная история годом ранее произошла в Алма-Ате. 33-летняя гражданка Казахстана после рождения ребенка разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для него. За сделку она хотела получить $20 тыс. «Покупатели» нашлись в Москве. Ими вновь оказались сотрудники правоохранительных органов, работавшие под прикрытием. В апреле 2018 года злоумышленница приехала в столицу, чтобы передать младенца потенциальным покупателям. При получении денег она была задержана. Ребенка отдали в соцучреждение, а против женщины было возбуждено уголовное дело.