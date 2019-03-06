Арестант «Палладий»: русские моряки сядут в корейскую тюрьму

Суд в Южной Корее приговорил пятерых российских моряков к реальным тюремным срокам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на консула России в Пусане Романа Быкова.

«Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев», — заявил консул.

По словам Быкова, старший механик «Палладия» получил срок «с отсрочкой наказания», то есть условный по южнокорейским законам. У российских моряков есть всего неделя на подачу апелляции. Сотрудники российского консульства намерены в ближайшее время встретиться с моряками. Сейчас осужденные находятся в пусанском следственном изоляторе.

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История с «Палладием» началась в июне 2018 года. Тогда танкер был задержан в южнокорейском порту Пусан после жалобы экипажа на невыплату заработной платы в полном объеме. Задолженность работодателя – компании «Дальтранс» – составляла порядка 250 тыс. рублей.

Пятеро моряков обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться в Россию. «Их жалоба поступила в инспекцию Пусана, и после проверки судно было задержано», — сообщил председатель региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Кроме того, в контрактах у моряков были указаны суммы зарплаты меньшие, чем это обговаривалось. Экипажу обещали компенсировать разницу посредством премий и надбавок. Вскоре в компании-владельце танкера заявили, что не могут выплачивать зарплату из-за «финансовых трудностей».

В конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала «Палладий» вновь. Судно пыталось выйти из Корейского пролива без оформления отхода из порта. Моряки на танкере оказали южнокорейским правоохранителям сопротивление при задержании, передает НСН.

Российские суда регулярно задерживаю в иностранных портах. За несколько дней до инцидента в Пусане в испанском порту «Мотриль» задержали российское судно «Заполярье».

Судно было задержано из-за возникших у судовладельца финансовых проблем. Как отмечается, власти Испании задержали судно до разрешения ситуации. При этом у экипажа «Заполярье» заканчивается продовольствие.

Неделей ранее российское судно «Лада» было задержано в Южно-Африканской Республике за транспортировку промышленных взрывчатых веществ без необходимых документов.

Вскоре после этого представитель посольства России в ЮАР заявил, что судно покинуло южноафриканский порт в городе Порт-Элизабет. Как сообщили в российской дипмиссии, владельцы сухогруза смогли получить транзитное разрешение, необходимое для выхода в море.

Наконец, в начале осени российский генконсул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что члены экипажа российского судна «Поморье» не могут вернуться из США, так как у сменного экипажа нет виз.

При этом скандалы с задержанием судов случаются по всему миру, хотя внимание западной прессы привлекает именно Дальний Восток. В конце 2017 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что

Россия нелегально поставляет сырую нефть и нефтепродукты в КНДР, нарушая режим антикорейских санкций, введенный Совбезом ООН и поддержанный Москвой.

Трансферы в октябре и ноябре показали, что погрузка сырья происходит прямо в море, с корабля на корабль, утверждает анонимный собеседник СМИ. Данные за сентябрь показали, что северокорейские танкеры шли напрямую из России в КНДР.

«Никаких свидетельств того, что правительство России было вовлечено в эти контрабандные поставки, не зафиксировано», — заявил один из источников. При этом он отметил, что эти поставки представляют собой «дорогу жизни» для КНДР.

Оба анонимных источника располагают данными военно-морской разведки и спутниковыми снимками судов, приписанных к российским портам на Дальнем Востоке. Агентство сообщает, что остальную информацию источники сообщать отказались, поскольку она является «засекреченной».

МИД РФ и Таможенная служба отказались комментировать информацию о предполагаемых трансферах нефтепродуктов с российских танкеров на северокорейские суда.

Reuters сообщает, что им также не удалось уточнить объемы контрабандной нефти. Однако ряд маневров в океане, сделанных российскими танкерами, выглядит «необычно». Судовладелец все инсинуации со стороны агентства отрицает.